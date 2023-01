Daniele distrugge Oriana: “Ti piaccio da mesi però vai a letto con Antonino”/ Lei: “Basta trattarmi di merd*”

Daniele Dal Moro attacca Oriana al GF Vip: “Ti piaccio da mesi però vai a letto con Antonino”

Non si fermano le tensioni tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip. A scatenarne di nuove è stato l’arrivo di nuovi messaggi aerei per la coppia, che hanno suscitato la reazione felice di Oriana e quella meno entusiasta di Daniele che ha poi invitato chi spende soldi per questi messaggi a non spenderne più, visto che la coppia non esiste. Una di queste dediche diceva di ‘saltare nel vuoto’ e lasciarsi dunque andare all’amore; messaggio al quale Daniele ha così replicato: “Lei che salto nel vuoto deve fare con me? Sono io che lo devo fare, ma io non lo faccio!”

Tra Oriana e Daniele è dunque nato uno scontro che si è poi trasformato in un’accesa lite durante la quale Dal Moro è tornato a ribadire le motivazioni che lo tengono a distanza dalla venezuelana: “L’unica cosa certa è che lei vuole divertirsi, una persona che vuole conoscere te e va a letto con un altro”.

Quando infatti Oriana gli ha fatto notare che da mesi manifesta di avere un debole per lui, Daniele le ha lasciato una stoccata: “Ti piaccio io da 4 mesi però sei finita a letto con Antonino, dopo ci hai provato con Luca…” Al che Oriana si è sfogata in confessionale: “Io mi sono allontanata da lui perché mi sentivo in difficoltà, io mi ero lasciata col mio ex da quattro anni, scusa se non mi andava di fare la seria con qualcuno! Quello con un po’ più ‘open mind’ era Antonino, non lui, per quello ho scelto Antonino. Vedere che una persona dice che faccio così per il reality, no!” Oriana è poi scoppiata in lacrime di fronte alle nuove accusa di Daniele, alle quali ha infine replicato: “Mi sta trattando di merda, se ti faccio schifo però non mi abbracciare!”

