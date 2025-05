Daniele Doria a Verissimo: le parole verso la finale

Silvia Toffanin ha accolto in collegamento a Verissimo i finalisti di Amici 24 e tra questi ovviamente anche lo stesso Daniele Doria, che questa sera si giocherà la vittoria nel talent con Trigno, Antonia, Alessia e Francesco. Un momento davvero emozionante quello vissuto da Daniele Doria su Canale Cinque, con l’artista che a poche ore dall’ultimo atto nel programma Mediaset ha parlato in collegamento con Silvia Toffanin.

Chiara Bacci, chi è la fidanzata di Trigno/ Lo sfogo dopo Amici 24: "Al rapporto mancano tante cose"

Daniele, intervenuto a Verissimo, si è detto entusiasta: “Per me era tutto inaspettato, ho visto il Serale come fosse un mare mosso, la mia percezione è stata questa, ricevere la maglia e arrivare comunque in finale è un sogno che si avvera per me, dedico la serata alla mia numerosa famiglia e ai miei amici, a tutte quelle persone che mi vogliono bene. E’ stranissimo ripercorrere tutti i momenti del nostro cammino, ho pianto tutta l’acqua del battesimo, stare qua è assurdo. Ho legato molto con Alessia, mi ha dato una grande mano, se non ci fosse stata non so cosa sarebbe accaduto e come sarebbe stato il percorso. Mi ha dato una positività che io ho poco di mio, lei è veramente pazzesca in questo”.