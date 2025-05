Mai si sarebbe aspettato di essere il vincitore di Amici 24, invece Daniele Doria è stato il più amato dal pubblico del talent di Canale 5 e ha sollevato l’ambita coppa dorata. Un percorso che non è stato privo di ostacoli, così come non lo è stata l’infanzia del ballerino che, in un’intervista rilasciata dopo Amici, ha ammesso di aver subito bullismo e attacchi omofobi: “È successo quando ero alle elementari. Niente botte, ma tante parole offensive, battutine, frasi omofobe.” ha dichiarato attraverso le pagine del settimanale Chi.

Dichiarazioni difficili di fare, che Daniele Doria ha cercato comunque di esprimere ad Amici 24 attraverso ciò che più ama fare: danzare. Così si è fatto conoscere dal pubblico che ha imparato ad apprezzarlo come persona e danzatore al punto tale da proclamarlo vincitore di questa edizione davvero ricca di talenti.

Daniele Doria dopo Amici 24: “Ecco cosa farò dopo la vittoria”

Proprio ad Amici, Daniele ha ricevuto importanti proposte per il suo futuro da ballerino. La più importante, che ha deciso di accettare sin da subito, è la borsa di studio a New York, alla Ailey School di Alvin Ailey. Un vero e proprio sogno che diventa realtà per Daniele, che sin da piccolo sognava un posto in questa accademia. Dunque, Daniele volerà presto oltreoceano e forse proprio a New York troverà anche l’amore. Il ballerino ha ammesso di non essere fidanzato al momento, e di essere innamorato soltanto della danza e della sua famiglia, che lo ha sempre supportato in questo suo grande sogno. Prima di volare a New York, Daniele si racconterà a Silvia Toffanin nel corso dell’ospitata a Verissimo di oggi 25 maggio 2025.

