Daniele Doria, il ballerino di Alessandra Celentano, è riuscito a conquistare la maglia oro e l’ambito posto al serale di Amici 24. Un successo soltanto rimandato a causa dell’infortunio che lo ha costretto a rimanere fermo per circa un mese, ma che tutti sapevano sarebbe arrivato appena pronto a tornare sul palco. E così è andata: grazie ai compagni di classe, che l’hanno scelto per un esame speciale per il serale, Daniele di è presentato davanti alla commissione che, all’unanimità, ha detto sì alla maglia oro.

Se per Alessandra Celentano il suo è un posto al serale più che meritato, Deborah Lettieri lo ha invitato a dare tutto se stesso e tornare ai livelli ai cui era arrivato prima dell’infortunio. “So che il recupero dopo un infortunio è molto difficile, la cosa su cui vorrei ti concentrassi è l’espressività. Secondo il percorso che hai fatto, c’è stato un momento in cui ti sei più aperto, ed è grazie al compito che ti avevo dato.”

Deborah lo ha dunque invitato a “riprendere anche dal punto di vista espressivo dal livello in cui avevi lasciato prima dell’infortunio”. Detto questo, per la prof Daniele deve assolutamente accedere al serale di Amici 24. Stessa cosa per Emanuel Lo, che al ballerino ha detto: “Non era facile per niente affrontare oggi questo esame, soprattutto dopo tanto tempo fermi. Ho apprezzato come hai ballato. Ci sono state piccole sporcature ma non così da farmi dire ‘no’. Quindi questa esibizione vale la maglia del serale.” In un fiume di lacrime, Daniele Doria ha finalmente indossato la sua maglia oro del serale di Amici 24.