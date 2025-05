Daniele Doria è riuscito a vincere Amici 24. Una vittoria conquistata senza troppi fronzoli e con tanta delicatezza. Il 18enne romano è riuscito a superare TrigNO durante la sfida finale, convincendo i giudici e il pubblico di essere il vincitore assoluto. Per lui 150mila euro in gettoni d’oro e la coppa enorme, che il ballerino ha sfoggiato alzandola davanti a tutto il pubblico orgoglioso di essere arrivato alla fine. Le prime dichiarazioni sono state con la voce tremante: “È un momento magico“, dice, per poi ringraziare tutti quanti.

“Grazie a tutti. continuo a dire che è tutto inaspettato e nulla era scontato. Grazie a ogni singola persona qui dentro, tutti con un cuore enorme“, ha detto Daniele Doria dopo aver alzato la coppa, grato anche ad Alessandra Celentano per averlo accompagnato fino a questo punto. Poi, il ballerino ha fatto una dedica commovente alla sua famiglia, citando suo fratello. Il vincitore di Amici 24 ha voluto infatti dedicare la vittoria a mamma e papà, andiamo a scoprire cos’ha detto.

Daniele Doria, la carriera prima di Amici 24: da Roma al Playground LA

“Voglio dedicare la vittoria alla mia famiglia, che mi sta guardando da casa e a mio fratello dico: ce l’abbiamo fatta“, poi aggiunge, “Soprattutto grazie a Maria, senza di lei tutto questo non sarebbe successo“. Dopo una vita di sacrifici, Daniele Doria era riuscito ad entrare ad Amici 24 anche grazie al nonno che lo ha sempre sostenuto nel suo percorso. Balla da quando ha solo cinque anni e a 13, vola a Roma per allenarsi e studiare presso l’Accademia Art Village. Non solo, nel 2023 studia alla Playground LA diventando un vero professionista della danza. Nonostante un infortunio che lo ha messo a rischio durante il talent, Daniele Doria ha saputo rialzarsi e ricevere la maglia oro dopo i tre sì dei giudici.