Daniele Doria di Amici 24: tra la lotta alla bullismo e l’esordio in sordina al Serale 2025

Nella squadra degli Zerbi-Celanto (che sono approdati al Serale con ben 7 allievi nonostante ne hanno poi perso uno, Vybes, nella scorsa puntata) c’è anche Daniele Doria, scopriamo meglio chi è il giovanissimo ballerino e soprattutto il suo percorso ad Amici 24 Serale 2025. Daniele Doria di Amici 24 è entrato nella scuola grazie al supporto di Alessandra Celentano che da subito ha creato in lui, il suo percorso nella scuola però è stato tutt’altro che facile. A causa di un brutto infortunio al ginocchio Daniele è stato fermo per oltre un mese e ciò ha compromesso il suo percorso. Nonostante questo però tutti e tre i giudici di ballo: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri sono stati d’accordo nel farlo accedere al Serale.

L’esordio ad Amici 24 Serale 2025 di Daniele Doria, tuttavia, è stato tutt’altro che entusiasmante. Il ballerino è stato schierato solo in una sfida nella terza manche contro il ballerino dei PettiLetti ed ha perso la sfida. Nonostante, questo, però ha incassato i complimenti dei giudici soprattutto della ballerina professionista Elena D’Amario che lo ha spronato a dare il massimo e credere di più in se stesso perché ha tutte le carte in regola per farcela. Il percorso di Daniele ad Amici, tuttavia, appare sempre più incerto e difficoltoso: il ballerino continuerà il suo percorso nella scuola più famosa d’Italia o rischia di essere il prossimo eliminato?

Amici 24, Daniele Doria ed il bullismo subìto da piccolo: “Sempre stato abbastanza solo”

In attesa di scoprire questa sera come andrà il percorso di Daniele Doria ad Amici 24 Serale 2025, di recente il giovane ballerino classe 2007 alla sua maestra Alessandra Celentano ha confessato di non aver avuto un’infanzia facile e di aver sofferto il bullismo da piccolo. “Sono sempre stato abbastanza solo” ha confessato Daniele per poi aggiungere che lo prendevano in giro a causa dei pregiudizi e degli stereotipi che aleggiano sui ballerini. Delle prese in giro e delle umiliazioni subite il diciottenne non parlava con nessuno perché temeva continuassero. E caratterialmente il giovane ha mantenuto ancora questa sue estrema riservatezza ma nella scuola di Amici ha tirato fuori forza di volontà e determinazione.