Daniele Doria si racconta ai microfoni di Lorella Cuccarini e svela alcuni retroscena sulla sua avventura ad Amici e sul fratello.

Daniele Doria, il vincitore di Amici 24, si racconta ai microfoni di Lorella Cuccarini nell’ultima puntata della serie sul suo canale You Tube intitolata “Dimmi di te“. L’avventura nella scuola di Maria De Filippi per Daniele è stata lunga e intensa, ma anche difficile. Il ballerino, in particolare, ha svelato che c’è stato un momento particolarmente difficile durante il quale ha pensato anche di abbandonare la scuola a causa dell’infortunio. “Mi ha segnato. Stavo tutto il giorno in casetta e non potevo fare altro, mi sentivo malissimo – ha spiegato – Ricordo una delle ultime sere prima di tornare a lavoro e volevo andarmene, non ce la facevo più. È stato un mese, la guarigione non arrivava mai”.

“Dopo ogni puntata vedevo i miei amici con la maglia, io stavo lì che guardavo da spettatore e rosicavo. Sono tornato l’ultima settimana e dopo neanche tre giorni ho passato la maglia“, ha aggiunto Daniele che, ad Amici, ha avuto come punti di riferimento soprattutto Alessio Di Ponzio e Alessia Pecchia.

Daniele Doria e il retroscena sul provino del fratello ad Amici

Daniele Doria che si è raccontato anche sul palco di Battiti Live 2025, durante la lunga chiacchierata con Lorella Cuccarini, ha svelato che anche il fratello ha provato ad entrare nella scuola di Amici per ben due volte. A differenza sua, però, ha sostenuto i provini per la sezione canto senza riuscire a superarli.

“Il mio sogno era in comune con io fratello. Lui ha provato a fare i casting due volte per il canto ma non è mai andata purtroppo. Nel momento in cui avevo l’età giusta per iscrivermi, Amici è sempre stato un sogno, ma non mi ci vedevo. […] Lui mi ha detto che dovevo andare e mi ha iscritto, alla fine è andata bene”.

