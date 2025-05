Sarà Daniele Doria l’eliminato della semifinale di Amici 24? Il ballerino di Alessandra Celentano era certo che avrebbe lasciato il programma alla fine del settimo serale, eppure così non è stato. Ad uscire è stato invece Jacopo Sol, esito che ha sbalordito il ballerino, che dopo la puntata si è sfogato con i compagni, ammettendo di non sentirsi sicuro delle sue capacità e di temere di essere eliminato.

“Da tre puntate a questa parte ho la convinzione di uscire, ed è sempre più forte nella mia testa.” ha spiegato Daniele in casetta, dopo il settimo serale di Amici 24. “Una cosa che però non sta succedendo, – ha poi notato – da una parte sono felice, dall’altra è come se avessi una reputazione di me totalmente sbagliata. Non so cosa appare di questa cosa, è come se non credessi veramente in ciò che posso fare. E, secondo me, arrivato a questo punto dovrei cominciare a farlo, anche se non so come, Sono fiero comunque di stare ancora qui e felice, non me lo aspettavo.”

Daniele Doria in crisi a un passo dalla semifinale di Amici 24: l’incoraggiamento di Alessia Pecchia

Daniele Doria continua a dubitare delle sue capacità e si dice contento di essere arrivato in semifinale, anche se non crede che riuscirà ad andare oltre questa puntata. Ad incoraggiarlo è stato però Alessia Pecchia. La sua ultima compagna di squadra del ballo ha invece esaltato le sue qualità artistiche, dicendogli: “In questo posto non ci regala niente nessuno, soprattutto ora che il livello è molto alto. Se lui è qua è perché se lo merita, e bravo e sta facendo bene. Quindi, deve crederci di più.” Molti telespettatori sembrano tuttavia essere della stessa idea di Daniele: secondo molti, il ballerino non riuscirà a conquistare uno dei posti nella finale di Amici 24.