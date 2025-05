Dopo aver ascoltato l’opinione degli ex compagni che ora sono fuori dal talent, i semifinalisti di Amici 24 sono stati chiamati a dire la loro su chi merita un posto in finale, presupponendo che questi siano quattro. Il primo a iniziare è stato Trigno, che ha escluso dalla sua finale Antonia e Daniele; il secondo Francesco, che ha escluso Nicolò e Daniele; Nicolò ha invece escluso Trigno e Daniele, Antonia ha escluso Trigno e Nicolo, infine Alessia ha escluso Nicolò e Francesco.

Eliminato semifinale Amici 24 e finalisti: chi sono?/ Daniele Doria e un cantante a rischio: il pronostico

Il più escluso dalla finale di Amici 24 è stato dunque Daniele Doria, che non ha preso bene le parole dei compagni e il fatto che solo in due gli abbiano dato la medaglia simbolica della finale. “Io lo so, non servivano le medaglie per capirlo. Però mi dispiace, è chiaro, soprattutto da Nico che ha sempre detto che sono il suo ballerino preferito.”, ha dichiarato, rendendosi poi protagonista di un gesto inaspettato.

Finalisti Amici 24, ecco chi sono secondo i fan/ La sorpresa in base alle ultime quote!

Daniele Doria, il gesto inaspettato prima della semifinale di Amici 24: “Me lo merito”

Quando è arrivato il suo momento di assegnare le medaglie a chi per lui merita la finale del serale di Amici 24, Daniele le ha indossate tutte lui stesso, motivando il suo gesto con queste parole: “Mi sento di fare così perché durante questo serale non mi sento al top, da due tre puntate a questa parte io stia facendo un saltino in più, ritrovando me stesso. Ero convinto di andare via ma ci ho messo tanto impegno per arrivare fino qui e voglio andare la finale, me lo merito!” Ha dunque precisato che il gesto non nasce come uno sgarro ai compagni d’avventura, bensì come una cosa personale. Per il ballerino, visto il percorso fatto sin dal primo giorno nel talent di Canale 5, un posto in finale deve essere suo.