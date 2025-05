Daniele Doria è tra i finalisti di Amici 24 e si giocherà le sue chance di vittoria insieme ad altri quattro concorrenti, Francesco, Antonia, Alessia e Trigno. È tra i più talentuosi dell’edizione in corso che sta per concludersi, ma cosa sappiamo del concorrente più giovane di questa finale? Nato nel 2007 a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, ha cominciato la sua carriera nel ballo da piccolissimo. A cinque anni, infatti, i genitori hanno compreso il suo enorme talento e lo hanno iscritto ad una scuola di danza. A sostenerlo nel corso della sua carriera è stato anche il nonno, che è rimasto sempre al suo fianco.

Chiara Bacci, chi è la fidanzata di Trigno/ Lo sfogo dopo Amici 24: "Al rapporto mancano tante cose"

A 13 anni, proseguendo sulla strada del ballo, Daniele Doria si è trasferito a Roma per continuare il suo percorso nel mondo della danza. È entrato a far parte dell’Accademia Art Village, perfezionando le sue capacità. Nel 2023, ancora, Daniele Doria è volato a Los Angeles per approfondire alcuni stili di danza. Nel 2024 ha deciso di prendere parte ad Amici 24.

Vincitore Amici 2025, chi è?/ Trigno, Alessia, Antonia, Daniele e Francesco in finale ma solo due favoriti…

Daniele Doria, come è andato il percorso ad Amici 24

L’avventura di Daniele Doria ad Amici 24 non è stata delle più lineari. Il ballerino della squadra di Alessandra Celentano ha affrontato più di un intoppo. Per più di un mese, e a ridosso dell’inizio del serale, il ballerino è rimasto fermo a causa di un infortunio. È stato il periodo più complicato dell’avventura di Daniele nel talent di Maria De Filippi, perché il ballerino ha iniziato a temere di non poter proseguire la sua avventura e, dunque, di dover rinunciare al serale. Così però non è stato.

Fortunatamente, dopo l’infortunio, Daniele Doria è tornato all’interno della scuola e si è giocato le sue chance, arrivando fino al serale e poi addirittura in finale. Nonostante l’incidente, infatti, Daniele ha fatto del suo meglio per arrivare fino in fondo, sostenuto anche dalla maestra Celentano.

Luk3, romantica dedica alla fidanzata Alessia in finale ad Amici 24/ “E’ il tuo giorno, comunque vada…”

Daniele Doria in finale di Amici 24: vincerà il talent show?

Daniele Doria, dopo aver ottenuto la maglia della finale di Amici 24, ha raccontato: “Piangevo di gioia, pensavo a tutti i sacrifici che mamma e papà hanno sempre fatto, tutte le ore passate in macchina ad aspettare che finisse lezione, il fatto che stessi realizzando anche il sogno di mio fratello… Questo mi ha fatto stare bene ed emozionare molto”.

Ma sarà Daniele Doria a trionfare ad Amici 24? Secondo quanto riportano i bookmakers, il ballerino si giocherà le sue chance grazie al suo enorme talento. La vittoria di Daniele è quotata, dalla Sisal, 4.00. Di meno sono quotati i successi di Antonia, Trigno e Alessia: dunque, Daniele si giocherà le sue chance di vincita.