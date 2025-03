Le anticipazioni del secondo serale di Amici 24 hanno rivelato che Daniele Doria, uno dei ballerini della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, non si esibirà durante la puntata. Una notizia che ha letteralmente spiazzato il web, soprattutto viste le grandi doti che il ballerino ha mostrato nella scuola di Canale 5 fino ad oggi.

Se è vero che i professori mettono in piedi delle strategie in modo da poter vincere le sfide e, dunque, salvare tutti i propri allievi, è anche vero che molti ritengono importante che ogni allievo abbia la possibilità di esibirsi e mostrare il suo talento, anche se questo vuol dire rischiare di perdere un punto. È questo uno dei presupposti che ha sollevato un’accesa polemica sul web dopo lo spoiler sull’assenza sul palco di Daniele.

Daniele Doria ‘escluso’ dal secondo serale di Amici 24: sul web scoppia il caos!

Ad aggravare la situazione il fatto che il ballerino di Amici 24 sia stato finora considerato uno degli elementi migliori di questa edizione. D’altronde lo confermano le tante classifiche che lo hanno visto al primo posto durante la fase del pomeridiano. La decisione di Zerbi-Celentano, di lasciare in panchina Daniele per tutto il secondo serale, non è insomma piaciuto al pubblico di Canale 5, che si è ribellato sui social. “Mi spiegate il senso di non far esibire Daniele Doria nella seconda puntata del serale? Come tutti si impegna tutta la settimana e aveva preparato delle coreografie e fatto le prove generali. È assurdo!” ha scritto, indignato un utente. C’è chi ha definito, inoltre, questa scelta “vergognosa”, oltre che “irrispettosa” per un ragazzo che ha lavorato tutta la settimana con impegno e dedizioni. In poche parole, è caos!