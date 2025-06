Daniele Doria star di Battiti Live 2025: l'apparizione del vincitore di Amici 24

Ci siamo: anche quest’estate è tornato ufficialmente Battiti Live 2025. Ieri sera, 18 giugno, è ufficialmente partito lo show musicale nella splendida cornice della Puglia, condotto da Ilary Blasi e Alvin, affiancati da Nicolò De Devitiis. Sul palco di Molfetta, nei prossimi giorni, si alterneranno alcuni dei nomi più amati della musica italiana, inclusi tantissimi ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi: da Annalisa e Alessandra Amoroso fino a Sarah Toscano, Sangiovanni e anche alcuni volti dell’ultima edizione, come Trigno, Luk3, Nicolò, Chiamamifaro e Antonia.

Ilary Blasi lancia una frecciatina a Luciano Spalletti? "Piccolo uomo"/ Web scatenato: "Ce l'ha con lui"

Ma non ci saranno solo i cantanti di Amici a calcare quel palco. Difatti, anche nel corpo di ballo spuntano molti volti noti del talent di Canale 5. Prima di tutto, appariranno alcuni danzatori ormai “di casa” nello show, come Maddalena Svevi e Martina Miliddi, che da anni fanno tappa fissa a Battiti. A loro si aggiungono ballerini della scorsa edizione, tra cui Marisol Castellanos e Giovanni Tesse. E, infine, a fare il loro debutto sul palco ci saranno diversi protagonisti dell’edizione appena conclusa, come Alessio Di Ponzo, Asia De Figlio e, soprattutto, il vincitore assoluto di Amici 24, Daniele Doria.

Ilary Blasi è incinta di Bastian Muller?/ Esplode la bombe nel gossip: "Forse aspetta un figlio"

Daniele Doria brilla a Battiti Live 2025: le rivelazioni dopo la vittoria di Amici 24

È passato circa un mese da quando Daniele Doria è stato proclamato vincitore assoluto di Amici 24, al termine di un percorso lungo nove mesi che lo ha visto conquistare il pubblico per la sua danza e il suo carattere genuino. Prima di volare all’estero per continuare a studiare, quest’estate, Daniele è entrato a far parte del corpo di ballo di Battiti Live 2025, insieme ad alcuni dei suoi ex compagni d’avventura. Non solo, Daniele ha avuto anche uno spazio speciale tutto per sé, esibendosi da solo sulle note di “Mi ami mi odi” di Elodie. Infine, il 18enne ha anche avuto l’occasione di essere intervistato dalla padrona di casa, Ilary Blasi.

Battiti Live 2025, tra i ballerini molti ex volti di Amici: ecco le ultime due new entry/ Tutti i nomi

A quel punto, Ilary gli ha subito chiesto cosa fosse cambiato per lui dopo la vittoria del programma di Maria De Filippi. Ebbene, la risposta di Daniele ha colpito molto il pubblico, spiegando che ora si sente meno giudicato e più amato. Si tratta di un dettaglio importante, soprattutto considerando che durante l’adolescenza è stato vittima di bullismo e si è spesso sentito giudicato dagli altri. “Sono più felice, mi sento più sicuro e sono anche più consapevole“, ha detto il ballerino.