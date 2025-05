Daniele Doria pare ancora incredulo di aver vinto Amici 24. Il ragazzo si è lasciato andare in una lunga intervista a Chi, raccontando come ha vissuto e come sta vivendo questo momento speciale. Non può mancare il suo ringraziamento a Maria De Filippi, che considera una persona incredibile dato che in tutti questi mesi gli è sempre stata accanto. La sua storia, ad ogni modo, non è scevra di momenti difficili come il bullismo ricevuto alle elementari con tanto di frasi omofobe per via del fatto che lui amava la danza.

Ha iniziato a ballare quando era molto piccolo Daniele Doria, che per difendersi dal bullismo ha deciso di non tacere ma di confidarsi subito con i suoi genitori: loro lo hanno aiutato e sostenuto credendo in lui e nel suo percorso artistico. Anche Amici lo ha aiutato tanto, lanciando messaggi forti contro la discriminazione: “Riesce a parlare davvero alle persone di rispetto, di uguaglianza e parità“. Daniele si dice orgoglioso di farne parte, e poi ricorda i compagni che lo hanno sempre incoraggiato a non mollare, come l’amico TrigNO.

Daniele Doria, il commovente abbraccio con Trigno e la borsa di studio per l’America

L’abbraccio tra Daniele Doria e Trigno (arrivato secondo) è stato un momento fortissimo che ha commosso i fan di Canale 5. Appena dopo la proclamazione del vincitore, i due si sono abbracciati: “Mi ha stretto forte come se avesse vinto lui“, dice al settimanale Chi. Il suo segreto? La costanza. Anche quando si hanno giornate difficili bisogna allenarsi lo stesso e il talent di Amici lo ha spinto giornalmente a non mollare. Ma quali sono i suoi progetti per il futuro ora che Amici si è concluso?

Il ballerino spiega di aver vinto una borsa di studio per New York, dove si allenerà in una prestigiosa scuola americana. Nonostante la fama, tiene un profilo basso, ribadendo che questo successo è solo l’inizio di una grande carriera. La vittoria? La dedica tutta alla sua famiglia e in particolare al fratello che ha sempre creduto in lui. Non solo, il ragazzo svela anche se è innamorato oppure no: “Sì, ma solo della danza e della mia famiglia“.