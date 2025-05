Daniele Doria finalista ad Amici 24? Fino a poche settimane fa, questo risultato appariva quasi impossibile, anche per lo stesso ballerino. Lui stesso, alla fine della scorsa puntata del serale, ha ammesso che non si aspettava di arrivare in semifinale e anzi di essere già pronto ad alzarsi prima che chiamassero il suo nome quando la sua squadra ha perso nell’ultima manche. E, invece, così non è stato perché Daniele non solo è arrivato in semifinale, ma potrebbe anche essere il vincitore di questa edizione del talent di Maria De Filippi.

Vincitore ballo Amici 24: chi è tra Alessia, Daniele e Francesco?/ Perché Celentano potrebbe vincere ancora

Sarebbe una vera e propria rivincita per il ballerino, che negli ultimi giorni ha affrontato una nuova crisi causata dalla scarsa stima mostratagli dai suoi compagni di classe. Solo le sue due compagne di squadra, Alessia e Antonia, hanno ritenuto che Daniele potesse arrivare in finale, mentre è stato escluso da tutti gli altri.

Nicolò Filippucci finalista ad Amici 24?/ 'Sabotato' dalla giuria, il pubblico protesta: "Vincitore!"

Daniele Doria sempre più vicino alla vittoria della categoria ballo di Amici 24: la svolta dopo il crollo il casetta

Questo ha portato il ballerino di Alessandra Celentano alle lacrime, oltre che ad ammettere che lui, quel posto, non solo lo merita, ma farà di tutto per ottenerlo. E, in effetti, questo obiettivo per Daniele Doria non solo è vicinissimo, ma il favore del pubblico a casa è tutto per lui e, negli ultimi giorni, supera anche quello della favorita Alessia Pecchia, facendo di Daniele il papabile vincitore della categoria ballo di Amici 24. Molti, infatti, si sono schierati dalla sua parte proprio dopo l’atteggiamento mostrato dagli altri concorrenti nei suoi confronti e dalle lacrime versate dal cantante. Non resta che vedere se il percorso di Daniele riuscirà davvero a concludersi con un vero e proprio trionfo.

Trigno finalista di Amici 24?/ Web diviso: "Non lo merita". Ecco perché invece può farcela