Brutto colpo per Daniele Doria ad un passo dal terzo serale di Amici 24. Dopo la mancata esibizione durante la puntata di sabato, il ballerino di Alessandra Celentano ha ricevuto un’altra batosta in casetta, da parte dei compagni d’avventura. Ai concorrenti è stato chiesto di votare per chi, secondo loro, sarà il vincitore di categoria ballo, canto e il vincitore assoluto dell’edizione in corso attraverso delle palline di diverso colore.

Vincitore Amici 24, pronostico dei concorrenti: "Ecco chi sarà"/ Il sondaggio in casetta premia un ballerino

Il primo ad aprire il suo barattolo delle palline, per scoprire i voti ricevuti, è stato proprio Daniele Doria. A gran sorpresa, il ballerino non ha ricevuto neppure un voto. Un risultato che lui ha accettato con grande amarezza, soprattutto in virtù delle parole che per mesi gli sono state dette.

Nessun voto per Daniele Doria al pronostico per il vincitore di Amici 24: lo sfogo dell’allievo

“Molti mi hanno detto nei mesi scorsi che per loro sono il possibile vincitore di Amici 24”, ha ammesso Daniele. Una situazione che, a suo dire, sarebbe cambiata con l’ingresso di Francesco nella scuola: “È chiaro che da quando è entrato lui le carte in tavola sono cambiate”. Questo perché, attualmente, è proprio l’allievo di Emanuel Lo il più preparato e completo tra i ballerini in gara. Questo però non giustificherebbe, secondo Daniele, il fatto di non aver ricevuto neppure un voto. “Almeno da qualcuno me l’aspettavo, tipo da Alessia”, ha continuato il ballerino, che poi si è sfogato con Senza Cri: “Il pensiero positivo verso di me è cambiato dal momento in cui è entrato Francesco. Dopo le tante cose belle che mi sono state dette, ricevere neppure una pallina non è una cosa bella, la trovo incoerente!” ha tuonato. (Clicca qui per scoprire chi è invece il papabile vincitore di Amici 24 per gli allievi)

