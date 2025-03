Nella scuola di Amici 24, gli attuali allievi ammessi al Serale sono stati invitati dalla produzione a prendere una decisione importante. Come è stato mostrato durante il daytime, hanno dovuto scegliere all’unanimità chi mandare immediatamente all’esame per accedere alla fase finale.

Dopo una riflessione collettiva, la scelta è ricaduta su Daniele Doria che, nonostante un infortunio, ha saputo distinguersi per dedizione e talento nel corso del suo percorso nel talent. Come noto, il desiderio di essere un allievo è stato alimentato anche dalla volontà di realizzare il sogno del fratello, che aveva tentato senza successo di entrare nel talent di Maria De Filippi.

Daniele Doria al Serale di Amici? Il giudizio di Alessandra Celentano dopo l’esame

Una volta giunto in studio, il giovane ballerino si è esibito sulle note di Ragni di Tananai. La maestra Alessandra Celentano è rimasta soddisfatta dalla performance esprimendo grande stima nei suoi confronti e meritevole della maglia d’oro.

Ad Amici 24 Daniele Doria ha condiviso le difficoltà vissute nell’ultimo mese a causa dello stop forzato: “Sono stato fermo un mese, ho tanta voglia di ballare e sento il bisogno di dimostrare quanto valgo. Questa maglia ripagherebbe tutti i sacrifici miei e della mia famiglia. Ho lavorato su tanti aspetti e mi sento cresciuto sia a livello artistico che personale”.

Amici Serale, Daniele in bilico: attesa per verdetto di Emanuel Lo e Deborah Lettieri

Il ritorno sul palco di Daniele Doria, dopo un mese di inattività, non ha fatto altro che accrescere la sua voglia di dimostrare il proprio valore. “Per me questa maglia rappresenta molto più di un semplice traguardo personale”, ha confessato Daniele con la voce rotta dall’emozione, “è un modo per onorare il percorso di chi mi ha sempre sostenuto e creduto in me”.

La Celentano ha ribadito quanto Daniele sia cresciuto nel corso dei mesi, non solo dal punto di vista tecnico ma anche umano. Nei prossimi daytime di Amici 24 scopriremo il verdetto di Deborah Lettieri ed Emanuel Lo potessero esprimere il loro giudizio definitivo. Attualmente l’esito dell’esame fatto dal ragazzo resta un’incognita.