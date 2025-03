Il lungo periodo di infortunio per Daniele e per Dandy ad Amici 24 è finalmente concluso. Entrambi i ballerini possono tornare a ballare dopo settimane di stop e proprio nel periodo più delicato del programma: quello dell’accesso al serale. Così, nel corso del primo giorno di totale ripresa, entrambi sono tornati sul palco del pomeridiano per esibirsi di fronte ai compagni di classe già al serale.

Daniele e Dandy, così come coloro che non hanno ancora la maglia, saranno ‘giudicati’ dai compagni che avranno, infine, il compito di scegliere uno tra loro che si presenterà di fronte alla commissione dei professori per sostenere l’esame di accesso al serale di Amici 24. Ma cos’è accaduto durante le esibizioni dei ragazzi?

Daniele e Dandy tornano a ballare ad Amici 24: compagni commossi, arriveranno al serale?

Il primo ad esibirsi è stato proprio Daniele, ballerino allievo di Alessandra Celentano. Il suo ritorno sul palco è stato accolto con grande gioia dai compagni, alcuni dei quali si sono commossi nel vederlo danzare. Appare certa che una delle maglie del serale ancora disponibili sarà sua, e forse sarà data a lui la possibilità di sostenere l’esame da parte dei compagni. Subito dopo è arrivato sul palco Dandy, allievo di Deborah Lettieri, che ha conquistato gli applausi dei compagni con una bella esibizione sulle note di Michael Jackson. Ai due ballerini sono poi seguite le esibizioni di Senza Cri, Trigno, Vybes e Deddè, che sono gli allievi che non hanno ancora conquistato un posto al serale. Nella prossima puntata del daytime scopriremo chi di loro potrà presentarsi davanti ai professori per ottenere la maglia oro del serale.