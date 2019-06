Daniele, Erica e l’incidente al Grande Fratello/ Video: dopo Ciao Darwin nuovo giallo

Cosa è successo tra Daniele Dal Moro ed Erica Piamonte al Grande Ranch? Il concorrente del Grande Fratello si è lasciato sfuggire una frase che la coinquilina non ha voluto approfondire, anzi gli ha intimato di tacere fingendo di non ricordarsi nulla. «Ricordi quando abbiamo fatto l’incidente?», chiede lui alla bella toscana, che però finge di non sapere a cosa si stesse riferendo. «No», taglia corto lei mimando con le dita il gesto del silenzio. Un misterioso incidente sarebbe avvenuto nel prequel del Grande Fratello? Ricordiamo che i due sono arrivati all’ultima puntata del reality come unici superstiti del Grande Ranch, nel quale quattro aspiranti concorrenti hanno vissuto per una settimana in un ranch di campagna, tra mucche e balle di fieno. Con loro Angela Losito, che è stata eliminata durante la prima puntata, e Audrey Chabloz, che invece è stata eliminata in quella successiva. Daniele ed Erica hanno proseguito fino alla fine la loro avventura, ma evidentemente conservando un segreto.

DANIELE, ERICA E L’INCIDENTE AL GRANDE FRATELLO

«Se ti pagassero, lo rifaresti il Ranch?», aveva chiesto Erica Piamonte tra un boccone e l’altro di un buon piatto di spaghetti. «Alla fine il Ranch non è mai stato tanto…», la risposta di Daniele Dal Moro che però non finisce la frase. Gli è venuto in mente infatti l’episodio in questione, che lui ha definito «incidente», ma Erica ha fatto finta di non ricordarsi della vicenda. Ma di che incidente stava parlando il coinquilino? Ma i misteri non finiscono qui: la regia del Grande Fratello ha subito cambiato l’inquadratura dopo questo scambio di battute. Ma se fosse un incidente di poco conto, perché non parlarne? Sarebbe stato diverso se l’incidente fosse stato grave come quello avvenuto, ad esempio, ai rulli del Genodrome di Ciao Darwin, con un concorrente che rischia la paralisi. E allora la domanda sorge spontanea: Mediaset “conserva” un altro segreto? Eppure il bello del reality, nel caso del Grande Fratello, è che tutto avviene sotto le telecamere…

Daniele parla di un incidente avvenuto nel Grande Ranch, prima di iniziare l’avventura al #GF16, ma Erica lo blocca facendogli il segno di stare zitto. COSA È SUCCESSO 😱 pic.twitter.com/QmHXKHGxrP — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) June 11, 2019





