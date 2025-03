Daniele fuori dal serale di Amici 24, colpa di Elena D’Amario?

Torna una nuova puntata del Serale di Amici 24 e sorgono le prime domande dopo le anticipazioni della registrazione in cui si sono scoperti alcuni spoiler su quanto successo in gara. In particolare, i fan si sono allarmati a causa dell’esclusione di Daniele Doria dal secondo Serale, dove è stato l’unico concorrente a non esibirsi. Come mai? Al momento non sono stati ancora diffusi i motivi della sua assenza ma i fan hanno in testa alcune ipotesi per via di quanto successo.

Senza Cri favorita per la vittoria ad Amici 24?/ Panico dopo il guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi

Una fra queste è che l’assenza di Daniele dal secondo Serale di Amici 24 sia stata una reazione alle critiche di Elena D’Amario, dato che di recente la giurata lo ha pesantemente giudicato sostenendo che il ballerino manchi completamente di personalità. La coreografa ha spiegato che per continuare al meglio dovrebbe cercare di lavorare molto di più su questo aspetto. In quel momento era intervenuto Fabrizio Prolli che aveva lanciato una frecciata bella e buona alla D’Amario: “Come vola questo mio wonderboy. Qualcuno vuole mettere in discussione la sua espressività? Parliamone.”.

Incidente Raffaella al Serale di Amici 24: cade con Mattia/ Elena D'Amario interviene: "Devo dirti una cosa"

Amici 24, Daniele ha paura di un altro infortunio? Le parole di Alessandra Celentano

Secondo le anticipazioni del secondo Serale di Amici 24 diffuse da Superguidatv pare che Daniele Doria non si esibirà. I fan del programma di Maria De Filippi si sono immediatamente chiesti cosa possa essere successo al ragazzo, e tra le ipotesi, oltre alle critiche di Elena D’Amario si parla anche della paura del ballerino di incappare in un nuovo infortunio. Solo poche settimane fa, infatti, il ragazzo era stato obbligato a fermarsi per un lungo periodo a causa di un infortunio. Il medico, da quel momento gli ha consigliato di ricominciare a ballare piano piano, senza sforzarsi eccessivamente. La maestra Celentano lo aveva consolato così: “Facciamo come ha detto il medico. Adesso riprendi piano piano, capiamo come va la situazione. Devi stare molto attento. Sicuramente hai tutta la mia comprensione”.