Daniele Garozzo si ritira/ Il fiorettista annuncia l’addio per problemi cardiaci (oggi 1 maggio 2024)

DANIELE GAROZZO SI RITIRA: PROBLEMI CARDIACI PER IL FIORETTISTA

Fulmine a ciel sereno nel mondo della scherma e dello sport italiano in generale: a meno di tre mesi dall’inizio delle Olimpiadi, Daniele Garozzo ha annunciato l’immediato ritiro dalle attività. “Il mio cuore si è infortunato” ha detto il fiorettista, campione di scherma di casa nostra che è costretto a dire stop a 31 anni. Un verdetto che, dice, accetta con serenità: il messaggio di addio all’attività è stato affidato a un posto su Instagram. Garozzo dunque non sarà ai Giochi di Parigi: sarebbe potuto essere uno dei grandi protagonisti della nostra spedizione, ricordando la medaglia d’argento ottenuta tre anni fa a Tokyo.

“Ho avuto la fortuna di vivere una straordinaria avventura nel mondo dello sport” prosegue Garozzo, che ha voluto lasciare la scherma con un messaggio davvero lungo nel quale ha fatto capire quanto sia dolorosa ma necessaria la decisione di fermarsi immediatamente. Ha ricordato gli inizi nella palestra di Acireale, i “milioni di stoccate” contro un manichino, e ha confessato il grande amore per la scherma. “Sono grato per ogni momento vissuto e per le esperienze che mi hanno reso la persona che sono oggi”.

IL FUTURO DI DANIELE GAROZZO

Circa le reali cause che hanno portato Garozzo al ritiro, si parla in termini generici di problemi cardiaci; questo però ha spinto l’ormai ex campione di fioretto a dedicarsi alla medicina – da tempo, tanto da essersi già laureato – e adesso per lui l’obiettivo sarà ancora più chiaro, vale a dire lo studio e la divulgazione delle condizioni cardiologiche che possono affliggere la popolazione sportiva.

Lascia dunque un grande campione, che alle Olimpiadi ha vinto due medaglie nel fioretto individuale: oro a Rio de Janeiro, argento a Tokyo, poi anche un bronzo mondiale sette anni fa e quattro ori a squadre, senza contare le medaglie agli Europei. Una brutta notizia per il mondo della scherma e dello sport: Daniele Garozzo ci mancherà alle Olimpiadi, ma chiaramente la salute viene prima di tutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA