Daniele Gatti, chi è il direttore d’orchestra Rigoletto?/ Spettacolo dal significato storico

Chi è Daniele Gatti?

Daniele Gatti è il direttore d’orchestra di Rigoletto al Circo Massimo, in onda questa sera 30 dicembre, su Rai3, in prima serata. Un appuntamento importante con gli appassionati del genere, ma anche un evento dal sapore storico perché si tratta della trasmissione di una regia ad hoc con contenuti e filmati tratti dallo spettacolo dell’opera andata in scena nel luglio 2020 a Roma, al Circo Massimo.

Una serata che assunse un risvolto significativo, in quanto il primo spettacolo dal vivo messo in scena in Italia dopo i lunghi mesi di chiusura dovuti all’emergenza sanitaria. Ma andiamo dunque a scoprire qualcosa in più sul conto di Daniele Gatti, una delle bacchette più apprezzate a livello mondiale, con diversi riconoscimenti prestigiosi nel corso della sua carriera. Dal 2016, inoltre, è docente dell’Accademia Musicale Chigiana, mentre dallo scorso luglio è Direttore principale del Maggio Musicale Fiorentino.

Daniele Gatti, il contenzioso con la Royal Concertgebouw Orchestra

Nel corso del 2018 la Royal Concertgebouw Orchestra rescinde il suo contratto con Daniele Gatti, in seguito ad un articolo pubblicato dal Washington Post in cui i soprani Alicia Berneche e Jeanne-Michele Charbonnet muovevano pesanti accuse nei confronti del direttore, evidenziando presunti “comportamento inappropriato”. A seguito di quell’articoli e di ulteriori denunce da parte di altre donne dell’orchestra olandese, le strade si separano.

Ma nell’aprile 2019, attraverso un comunicato dell’orchestra, viene dichiarato chiuso il contenzioso con Daniele Gatti, ringraziandolo per la sua leadership e annunciando l’uscita di nuovi contenuti, ovvero cd e dvd del Maestro. Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale, sappiamo che è stato sposato on la violoncellista Silvia Chiesa.

