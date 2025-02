Francesco, nuovo concorrente della scuola di Amici 24, ha già conquistato il pubblico, i professori e gli allievi. Lui si chiama Francesco Fasano e Emanuel Lo ha deciso di farlo entrare nella sua squadra, mostrandosi incredibilmente entusiasta per la personalità e la bravura del ballerino. Mai si erano visti così tanti complimenti da parte del professore, che lo ha “ingaggiato” con queste parole: “Uno dei miei ballerini si è fatto male, Alessio, e non può rientrare in gara. Ho un banco vuoto e tu mi piaci molto. Lui ha delle ottime qualità tecniche, espressive, ha il movimento. Ha tante cose“.

In effetti, Emanuel Lo si è detto contentissimo per l’identità che Francesco riesce a portare sul palco. Non solo lui, ma anche la maestra Alessandra Celentano ha speso buone parole, dicendo che lo avrebbe voluto anche lei nella sua squadra data la grande plasticità del ragazzo, requisito per lei imprescindibile nell’arte della danza. Durante il daytime di Amici 24 di martedì 4 febbraio 2025, è stato mandato in onda il primo incontro ufficiale di Emanuel Lo e del ballerino Francesco, ma dagli sguardi sulla scalinata, qualcuno sembra essere rimasto male dai troppi complimenti al ragazzo.

Emanuel Lo ha detto di essere felicissimo per l’arrivo di Francesco nella sua squadra, e i due si sono incontrati in sala prove per conoscersi meglio. Il professore lo ha fatto ballare e gli ha chiesto “chi è Francesco fuori e dentro Amici“. Il giovane ha risposto di essere un grande perfezionista, e di non essere mai contento di quello che fa. Nonostante ciò, ha confessato che da due anni a questa parte sta provando a fare di meglio e a non essere troppo severo con sè stesso. Sulla scalinata, i ballerini hanno assistito al video dell’incontro, e Daniele non sembrava affatto contento.

“La faccia preoccupata di Daniele tutto il tempo che lo vede mi spezza“, ha scritto un utente su Instagram. “Sei il ballerino che cercavo”, ha detto Emanuel Lo a Francesco, scatenando l’ira dei fan che hanno difeso il loro ballerino preferito, nonchè quello che si è dimostrato più bravo fino ad ora. “Daniele è stato sempre primo in classifica è ovvio che essendo il primo della classe si preoccupa per questo nuovo ingresso“, si legge sui social, “l’importante è che sia una sana competizione, Alessia, Chiara e Francesca l’hanno apprezzato molto“. Sarà davvero un sano rapporto o finirà malissimo?