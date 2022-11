Daniele Giannazzo: “Roe può diventare film o serie tv”/ “Haters? Ne ho pochi, ma…”

Daniele Giannazzo, ai frequentatori della rete noto come Daninseries, è non solo esperto di serie tv, web manager e creator, ma anche il creatore della saga di romanzi “Roe”, giunta ora al capitolo conclusivo, intitolato “Roe e l’ultima battaglia”. Fra le anticipazioni del nuovo numero di “Novella 2000” campeggia anche un’intervista all’autore, che senza troppi fronzoli ha rivelato: “Non credo che lascerò mai andare veramente Roe, perché, anche se dovessi cimentarmi in altri romanzi, il mio obiettivo resta quello di farne un film. Roe ha il potenziale per diventare realmente la nuova saga del prossimo decennio. E lo dico con cognizione di causa, non da scrittore ma da addetto ai lavori, avendo recensito per anni serie tv e film. Le manca solo di finire nelle mani di qualcuno che abbia la lungimiranza di capirne il potenziale”.

Roe, secondo Daniele Giannazzo, potrebbe ottenere successo sul piccolo e grande schermo, perché “da un lato penso di conoscere e anticipare ciò che funziona e potrebbe piacere al pubblico, dall’altro perché l’affetto che mi è stato dimostrato si trasformerebbe facilmente nel seguito che qualunque produttore si aspetta di ottenere da un progetto del genere”.

DANIELE GIANNAZZO: “ROE HA COLPITO GENERAZIONI DIVERSE”

Sempre dalle anticipazioni di “Novella 2000” si legge come – parola di Daniele Giannazzo – la saga di Roe, imperniata sulle vicende di un’adolescente, abbia colpito “generazioni diverse, a cominciare dai liceali ma non solo. Uomini e donne dai 20 ai 35 anni sono andati pazzi per questo libro, che per qualcuno ha significato rivivere sentimenti e ricordi della propria adolescenza, ed è stato anche molto divertente vedere quello che io chiamo ‘il mio zoccolo duro di mamme’, donne di 40-50 anni, che si sono alternate con le figlie 15enni nella lettura dei romanzi, scrivendomi a turno le loro impressioni sui social”.

E gli haters, invece? Si sono già palesati? “Fortunatamente non sono moltissimi – ha affermato Daniele Giannazzo -. Però Roe piacerà anche a loro. Perché va bene leggerne uno e sparare critiche, ma quando uno si spinge a leggere l’intera trilogia, di base la sua è ossessione, ma forse anche un’affezione non indifferente…”.











