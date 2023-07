Daniele Giovanardi “Gestione Covid? Un crimine”/ “Non si è indagato su aumento morti”

Daniele Giovanardi, fratello gemello dell’ex politico Carlo, è stato medico e direttore del Pronto soccorso del Policlinico di Modena, ora è in pensione, ma a partire dall’inizio della pandemia ha avuto un atteggiamento molto critico sulla gestione dell’emergenza da parte del governo e del sistema sanitario. Ora, intervistato dal quotidiano La Verità, analizza la situazione post Covid affermando che ci sono stati gravissimi errori, quasi dei “crimini contro l’umanità“, dei quali i politici sono principalmente responsabili, soprattutto per aver trascurato prima le opinioni di specialisti controcorrente “emarginando quelli che hanno dubbi sull’efficacia dei vaccini” e poi per “non aver indagato abbastanza sull’aumento di morti improvvise che si sta verificando“.

Giovanardi dice che “per l’epidemia Sars-CoV-2 è stato fatto esattamente il contrario di quanto prevedeva il piano pandemico“, specialmente perchè non sono stati isolati i pronto soccorso, che avrebbero dovuto dirottare i pazienti in strutture individuate in precedenza. Poi sono state ostacolate le terapie, “mettendo tutti agli arresti domiciliari e prescrivendo solo tachipirina e vigile attesa“.

Daniele Giovanardi “Sui vaccini Covid prevale l’interesse delle Big Pharma”

Per Daniele Giovanardi, gli errori del sistema sanitario, hanno causato anche un aumento di morti, soprattutto quelli improvvisamente deceduti per presunti “effetti avversi ai vaccini“, e sui quali non si sta indagando adeguatamente. L’ex capo del pronto soccorso afferma che “c’è stata una campagna di terrore che ha imposto alle persone di obbedire perchè veniva detto che chi non si vaccina rischia la morte”. Inoltre non si sarebbero state sufficienti risposte chiare alle domande che legittimamente i pazienti si chiedevano sulle dosi obbligatorie, ad esempio “immunizza o no?“, ma anche “questo farmaco è sperimentale o no?” .

Un dialogo praticamente inesistente, che secondo il medico avrebbe contribuito alla poca trasparenza sui decessi soprattutto dei giovani con patologie che vengono genericamente indicate come “malore”. Secondo Giovanardi è “lo strapotere delle Big Pharma” che prevale, portando a consigliare indistamente il vaccino a tutti, compresi bambini e donne gravide senza alcun accertamento preventivo e conclude “Migliaia di persone sono morte sole, senza che un familiare o un sacerdote stringesse loro la mano. Credo che mai nella storia sia stato commesso un crimine così grave contro l’umanità“.











