L'attore italiano Daniele Griggio, che interpreta il giudice nella serie su Amanda Knox ricorda l'esperienza del set e la preparazione per il ruolo

L’attore italiano Daniele Griggio, è tra i protagonisti della nuova serie Netflix “The Twisted Tale of Amanda Knox” un film prodotto da Monica Lewinsky e dalla stessa Knox, che e alla fine di un lungo processo è stata assolta da innocente insieme all’ex fidanzato Raffaele Sollecito ed ha voluto con questa opera chiarire qualsiasi dubbio rimasto dopo la conclusione del procedimento giudiziario.

Per l’occasione, Griggio ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Gazzettino di Padova, per raccontare l’esperienza che a 72 anni lo ha portato su un set quasi tutto americano, dopo anni di carriera da attore di teatro durante la quale ha lavorato con altri grandi artisti del calibro di Mariangela Melato, Giorgio Albertazzi e Arnoldo Foà.

“Sono uno degli interpreti principali“, dice, ricordando: “Pensavo che la mia carriera fosse finita, lo avevo accettato, e invece a sorpresa è arrivata una chiamata dalla mia agenzia che mi comunicava che avrei dovuto fare due provini“.

Poi la notizia dell’ingaggio e il viaggio verso il set a Budapest, agli Origo Studios per registrare le scene, una avventura che definisce entusiasmante.

Daniele Griggio, giudice nella serie su Amanda Knox: “Mi è servito per il ruolo soffermarmi sulle motivazioni della sentenza”

Daniele Griggio è il giudice di Amanda Knox nella serie Netflix che ripercorre il processo per il delitto di Perugia, alla fine del quale la ragazza statunitense è poi è stata assolta. Per questo ruolo, dice di aver dovuto leggere la sentenza per intero, al fine di approfondire il caso interamente e riportarlo nella recitazione ad un protagonista autorevole, che all’epoca era il presidente del Tribunale. “Soffermarmi soprattutto sulle motivazioni della sentenza mi è servito“, ricorda, tuttavia affermando di non avere una posizione colpevolista o innocentista ma di restare neutrale e rimettersi alle decisioni dei giudici.

Il caso è stato trattato dal punto di vista storico, ma soprattutto ripercorso con gli occhi della protagonista e imputata, che l’attore ha avuto modo di incontrare durante una cena con tutto il cast l’ultimo giorno di riprese: “È stato molto piacevole, ci ha personalmente ringraziato e l’ho salutata dicendole “Ciao, come stai“”. L’opera cinematografica, è stata voluta dalla Knox per raccontare quanto vissuto, su questo Griggio conferma: “Credo che abbia deciso di farla perchè alla fine qualche dubbio era rimasto“.