Daniele Iaià e Ibiza Altea si sono lasciati dopo Too hot to handle Italia: la modella rompe il silenzio e si sfoga con un lungo e duro post

La loro storia ha fatto appassionare il pubblico di Too hot to handle Italia, l’edizione arrivata su Netflix poche settimane fa che ha conquistato il web, ma arriva oggi la notizia della rottura tra il vincitore Daniele Iaià e Ibiza Altea. I due si sono conosciuti durante l’avventura nel talent delle tentazioni e si sono piaciuti sin da subito. Poi, giorno dopo giorno, la loro vicinanza è diventata un’attrazione fortissima, culminata in baci appassionati e parole importanti, che li hanno portati a decidere di intraprendere una frequentazione esclusiva all’interno del reality.

Report, altro scoglio per Ranucci: si passa alle vie legali, cosa sta succedendo

Quando Ibiza ha poi svelato a Daniele di essere già mamma di un bambino, avuto da un precedente matrimonio, e di essere già vedova a soli 24 anni, lui si è detto comunque pronto a proseguire la conoscenza anche fuori dal reality, donandole come pegno d’amore la sua collana. A distanza di pochi giorni dalla fine del programma, arriva però la notizia della loro rottura.

Lorenzo Spolverato ha una nuova fidanzata dopo Shaila Gatta? "Paparazzato con Ilaria"/ Spunta la foto: chi è

Daniele Iaià e Ibiza Altea, è finita dopo Too hot to handle e lei si sfoga in un post

A darne la notizia è stata proprio Ibiza con un lungo post nel quale si è sfogata, accusando Daniele di non essere stato sincero con i suoi sentimenti e di aver anzi sfruttato la loro relazione solo per visibilità e non per un reale interesse. “È stato bello, sì. È stato vero nel reality, e anche dopo. Ci ho creduto con presenza, intenzione, amore.… Mi hai seguita ovunque, o forse ero io a portarti con me… guardandoti ora, so che sei stato solo un riflesso. Un’ombra della mia storia, non un protagonista.” ha esordito Ibiza nel suo post, dicendosi pentita di aver dato tanto del suo mondo “a chi ha giocato con i sentimenti per rendere vendibile una narrazione. Una relazione da esibire, più che da vivere. Una finzione curata per mantenere l’immagine pulita, mentre dietro c’era il vuoto.”

Bonolis senza filtri: "Gossip sulla mia ex Sonia Bruganelli? Solo morbosità"/ Poi spiazza su Sanremo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Evissia Ibiza Altea (@ibizaltea)

Parole durissime quelle di Ibiza, che ha poi concluso il suo lungo sfogo parlando proprio della collana che Daniele le aveva donato: “oggi, finalmente, la tolgo. Con lucidità, senza rabbia. Perché a forza di portarti con me, avevo dimenticato la parte più importante: restare fedele a me stessa.”