Daniele Interrante e l’intervista di Flavia Vento a Gente/ “Hai detto..” paura a Live

Ricca di colpi di scena l’intervista di Flavia Vento a “Live Non è la D’Urso”. Prima ha smentito che la sua uscita sia legata alla paura che Elisabetta Gregoraci fosse positiva al coronavirus, poi ha rivelato di aver mentito prima dell’uscita all’Isola dei Famosi, quando dichiarò di soffrire di attacchi di panico. Ad un certo punto è intervenuto Daniele Interrante che prima le ha dato un suggerimento: «Io terrei buono il consiglio di Patrizia De Blanck di andare dall’analista. Penso che tu non abbia più alibi». Poi ha seminato il panico nello studio di Barbara D’Urso con un riferimento ad una vecchia intervista di Flavia Vento. «Non ti potrò mai salvare a meno che tu non faccia le scuse per la cosa peggiore che hai fatto, cioè l’intervista nel 2005 su un settimanale dove minavi un matrimonio e hai detto delle cose…». Allora Flavia Vento ha subito replicato: «Ma è roba vecchia».

DANIELE INTERRANTE PROVOCA FLAVIO VENTO E…

Barbara D’Urso allora è intervenuta per spegnere sul nascere quel dibattito: «Non mi interessa, non ci interessa. Non so di cosa parli». Considerando l’anno citato da Daniele Interrante, che stasera era in una delle sfere contro Flavia Vento, il riferimento potrebbe essere ad un’intervista al settimanale “Gente” in cui Flavia Vento avrebbe citato Francesco Totti e che all’epoca fece grande clamore. La showgirl comunque non è entrata nel merito, in primis perché l’ha definita «roba vecchia», poi perché è subito intervenuta la conduttrice Barbara D’Urso che ha spento sul nascere il discorso spostando il tema della discussione.



