Nina Zilli, l'amore, la musica ed una famiglia con il compagno Daniele Lazzarin: "E' bello stare insieme, con lui spero sia per sempre"

Daniele Lazzarin è il compagno storico della celebre cantante Nina Zilli. I due fanno coppia fissa dal 2019, anno in cui si incontrarono in una sala di registrazione e scattò l’amore. Fu un incontro casuale ma molto potente quello tra il frontman del duo Two Fingerz e la cantante, che da allora non si sono più lasciati. In circa sei anni d’amore, Nina Zilli e Daniele Lazzarin hanno compiuto grandi passi avanti e sono diventati genitori di Anna Blue.

La piccola è nata il 2 giugno 2023 e ha da poco compiuto due anni. Ad unire Nina e il suo compagno, dunque, è stata la stessa identica passione per la musica. Una passione che ha finito per unirli e metterli sulla stessa strada. In una intervista concessa al magazine settimanale Confidenze poco più di un un paio di danni fa, la cantante aveva ammesso di voler costruire il “per sempre” assieme al suo Daniele.

Nina Zilli e l’amore per il compagno Daniele Lazzarin: “La bellezza di avere vicino chi ami”

Oggi la loro relazione prosegue a gonfie vele, proprio come sperato, anche se la sfida della genitorialità è molto impegnativa e li mette a dura prova anche come coppia. Ma Nina Zilli non ha mai fatto mistero di sentirsi completa e appagata al fianco di Daniele Lazzarin e guarda al futuro con grande fiducia. Non ha dubbi infatti della persona che ha accanto e che ama più di qualsiasi altra cosa al mondo, insieme alla figlia Anna Blue.

“È bello avere sempre accanto qualcuno che ami. Svegliarmi vicino a lui mi fa sentire a casa anche in albergo. Dany mi chiama Chiara, non Nina. Anzi, quasi sempre mi chiama ‘Amoor’. Con Dani spero davvero sia per sempre”, le bellissime parole della Zilli. Una speranza che sembra davvero si sia trasformata n realtà.

