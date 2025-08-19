Chi è Daniele Lazzarin, compagno di Nina Zilli: rapper, si chiama in arte Danti. Le collaborazioni con importanti artisti nella sua carriera

Nina Zilli è fidanzata da diverso tempo con Daniele Lazzarin, rapper e cantautore. Danti, il nome d’arte scelto da Daniele Lazzarin, è un rapper: dunque, come la compagna, lavora nel mondo della musica. Lazzarin fa parte del duo dei Two Fingerz, insieme a Riccardo Garifo. Nella sua lunga carriera, Danti ha collaborato con tantissimi artisti: ha lavorato infatti con esponenti della scena rap molto conosciuti e apprezzati, come Fabri Fibra, Fedez ma anche Dargen D’Amico e J-Ax. Ha avuto modo, inoltre, di lavorare con Max Pezzali. Come dicevamo, la storia d’amore tra Danti e Nina Zilli prosegue da diversi anni ormai: i due stanno insieme infatti dal 2019.

A quanto pare il primo incontro tra loro sarebbe avvenuto in uno studio di registrazioni: lei stava lavorando al suo nuovo disco, lui invece lavorava lì. Da quel momento i due non si sono più lasciati, mettendo anche al mondo una bambina, Anna Blue, nata nel 2023. Una bimba frutto del loro grande amore, che è scoppiato grazie alla musica e proseguito grazie al rispetto e alla condivisione per le passioni comune e gli obiettivi di vita.

Daniele Lazzarin, compagno di Nina Zilli: uniti dalla musica

Nel 2019 è scoppiato l’amore tra Daniele Lazzarin e Nina Zilli. I due stanno insieme da allora e nel 2023 hanno allargato la famiglia con l’arrivo della piccola Anna Blue. Un amore, il loro, che prosegue con importanti progetti per il futuro: chissà se tra questi ci sia anche il matrimonio. Al momento nessuna indiscrezione su fiori d’arancio, ma non è escluso che possa avvenire.