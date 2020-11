Daniele Leali ricoverato d’urgenza/ “Attaccato da Barbara D’Urso” e la denuncia

Daniele Leali è finito in ospedale per un attacco di stress e ansia. L’amico di Alberto Genovese è stato ricoverato d’urgenza a Bali, in Indonesia, dove si trova da qualche settimana per lavoro. Lo rivela l’Agi, spiegando che la difesa del vocalist ha fatto sapere di aver denunciato Barbara D’Urso. La conduttrice del programma “Live Non è la D’Urso” è accusata di aver contribuito a scatenare l’invio di tantissimi messaggi minatori contro Daniele Leali, che era stato ospite della sua trasmissione in collegamento. L’avvocato Sabinio Di Sibio ha spiegato in una nota che il suo assistito «è stato attaccato dalla presentatrice (Barbara D’Urso) con giudizi personali fondati su elementi tutti ancora da riscontrare. Travisando ed enfatizzando gravemente i fatti la presentatrice ha contribuito a scatenare l’invio di centinaia di messaggi minatori». La difesa dell’uomo, considerato il “braccio destro” di Alberto Genovese nel decreto di fermo che ha portato all’arresto per stupro dell’imprenditore digitale, ha annunciato di aver querelato Barbara D’Urso.

CASO GENOVESE, DANIELE LEALI QUERELA BARBARA D’URSO

Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, Daniele Leali ieri sera al termine del collegamento con “Live Non è la D’Urso” si sarebbe sentito male a causa della mole di minacce di morte subite. Quindi, l’imprenditore, che lavora nell’ambito delle discoteche, avrebbe avuto un attacco di panico e sarebbe stato ricoverato d’urgenza in un ospedale di Bali. Al momento l’uomo non è indagato per nessun tipo di reato nel caso Genovese, motivo per il quale non è stato trattenuto quando è partito per Canggu, una piccola località dell’Indonesia dove sostiene di avere degli impegni lavorativi. Le sue condizioni comunque non sono considerate gravi, infatti nelle prossime ore potrebbe essere già dimesso dall’ospedale, secondo quanto spiegato dal suo legale. È pur vero d’altra parte che da giorni Daniele Leali rilascia diverse interviste, come quelle a “Non è l’Arena” di Massimo Giletti, a cui ha preso parte anche ieri, quindi da giorni si esposto mediaticamente con una serie di interviste che lo hanno reso ormai un volto noto.



