Daniele Liotti/ “Sostituire Terence Hill è stato…” (Soliti Ignoti Lotteria Italia)

Anche Daniele Liotti sarà tra gli ospiti della puntata speciale dei Soliti Ignoti Lotteria Italia, insieme ad altri personaggi noti della televisione. L’attore è uno dei più apprezzati nell’attuale panorama delle fiction, un percorso che ha intrapreso dopo aver abbandonato una mini carriera da calciatore. Ha cominciato con una partecipazione nella trasmissione televisiva Primadonna di Gianni Boncompagni su Italia 1, mentre il debutto vero e proprio come attore arriva a metà degli anni novanta, quando fa parte del cast della commedia Cresceranno i carciofi a Mimongo. Tra le altre fiction in cui figura Daniele Liotti abbiamo Il bell’Antonio, Don Gnocchi, Un’Altra Vita e Squadra Mobile. Molto apprezzata dal pubblico l’interpretazione di Francesco Neri in Un Passo dal Cielo, dove ha preso il posto di Terence Hill.

Daniele Liotti, un attore che ama le sfide

Subentrare a Terence Hill in Un Passo dal Cielo non è stato affatto semplice per Daniele Liotti, che ha vissuto il tutto con grande responsabilità: “Ce ne vuole molta – ha confessato in una recente intervista – Terence Hill è un attore di grande umanità che ho amato fin dall’infanzia. Entrare al suo posto in Un passo dal cielo, serie così amata grazie a lui, è un privilegio che ho cercato di onorare con il massimo rispetto, ce l’ho messa tutta, mi auguro che il pubblico apprezzi e rimanga soddisfatto”. Per quanto riguarda la vita privata sappiamo che Daniele Liotti è attualmente impegnato con Cristina D’Alberto, l’attrice protagonista della soap opera Un Posto Al Sole, dove indossava i panni di Greta.

La vita privata di Daniele Liotti

Come abbiamo detto, quindi, Daniele Liotti è felicemente fidanzato. Dal 1998 è anche padre: l’attore ha avuto due figli, uno si chiama Francesco ed è nato dalla relazione con l’ex fidanzata Arianna. L’altra figlia è Beatrice, nata nel 2017 dopo il fidanzamento con Cristina. “Il vero grande amore della mia vita è Francesco, il figlio nato dalla mia precedente relazione con Arianna”, ha detto Daniele Liotti. “Sono davvero molto contento di come stia crescendo, e devo dire che Arianna ed io, quando abbiamo deciso di separarci perché il nostro rapporto non funzionava più, siamo riusciti a essere dei bravi genitori, evitando che Francesco sentisse il peso della nostra separazione. Inizialmente ero molto spaventato dall’idea di diventare padre, poi sono entrato nel ruolo con grande naturalezza. Aver mantenuto un buon rapporto con la madre di mio figlio mi rende orgoglioso” ha ribadito a Visto l’attore Daniele Liotti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA