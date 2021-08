Daniele Luttazzi “Oroscopo? Solo un pensiero magico”/ Punge Branko e Paolo Fox…

“Ritenere che stelle, pianeti e satelliti influenzino le vicende umane è pensiero magico: non c’è alcuna causa scientifica a collegare quelli a queste.” Ne è convinto Daniele Luttazzi che, in un articolo per Il Fatto Quotidiano, affronta il tema con ironia e un sottile sarcasmo, andando ad analizzare quello che è stato l’oroscopo di alcuni volti ben noti del mondo dello spettacolo nel giorno della propria morte e lanciando una stoccata a famosi astrologi.

Crederci o meno cambia di soggetto in soggetto, ma per Luttazzi è sicuramente un passatempo divertente andare a leggere l’Oroscopo a fine giornata “per vedere se ci hanno preso”, scrive. Così parte ricordando quello di Nicoletta Orsomando, Capricorno. Morta il 21 agosto. Nel suo caso, Branko diceva “Sarai felice che un amico che pensavi perso comunichi con te, non solo per salutarti, ma per fare grandi proposte.”

Daniele Luttazzi e gli oroscopi dei Vip il giorno del decesso: stoccata a Branko e Paolo Fox

Daniele Luttazzi continua con la sua lista di Vip e di Oroscopi del giorno del decesso, ironizzando sulle previsioni di alcuni noto astrologi. Ricorda allora Gianfranco D’Angelo, Leone. Morto il 15 agosto. “Branko: Qualcosa potrebbe scuotere il terreno su cui ti trovi.” E ancora cita Raffaella Carrà, Gemelli. Morta il 5 luglio. Ricordando come Paolo Fox quel giorno scrisse che per il segno “È ideale questo periodo per cercare risposte.”

E ancora sposta l’attenzione su Carla Fracci, Leone. Morta il 27 maggio. Quel giorno Branko disse “I desideri di cambiamento diventeranno più forti.” E di Franco Battiato, Ariete, morto il 18 maggio, Paolo Fox invece scrisse “Sul lavoro potrebbe arrivare una bella notizia”.

