DANIELE MASSARO, VIDEO SCHERZO IENE/ “Ho i denti di un altro essere umano?”

Daniele Massaro vittima dello scherzo de Le Iene in onda oggi, martedì 13 ottobre 2020, a partire dalle 21:10 su Italia Uno. Per un ex attaccante come lui, abituato ad andare “in rete” con regolarità, è inevitabile parlare di legge del contrappasso ora a che a finire “nella rete” è stato lui. Responsabile di aver fatto prendere un gran bello spavento all’ex calciatore del Milan e della Nazionale italiana? Ovviamente Mitch. E anche in questo caso torna d’attualità la legge del contrappasso: chi, se non l’inviato membro della rosa ufficiale della Nazionale italiana Cantanti di calcio, poteva prendersi il lusso di raggirare un uomo che della Nazionale – quella vera – ha scritto pagine importanti? Fatta questa premessa, però, è ora di passare al dunque: qual è l’oggetto dello scherzo ai danni di Daniele Massaro?

DANIELE MASSARO, VIDEO SCHERZO LE IENE

Dal video di anticipazioni fornito dal portale de Le Iene vediamo un Daniele Massaro ancora ignaro dell’incubo che lo attende nell’atto di entrare in uno scantinato. Ad aspettarlo ci sono tre giovani africani visibilmente doloranti accompagnati dal loro avvocato. Proprio la legale dei tre ragazzi informa Daniele Massaro che i denti che gli sono stati impiantati due anni prima appartenevano in realtà ai ragazzi che si trovano davanti a lui. L’ex rossonero è a dir poco basito, al punto da domandare incredulo ai suoi interlocutori: “Cioè, io ho i denti di un altro essere umano?“. Dinanzi alla risposta affermativa, Massaro rimane a dir poco sbigottito. Ma c’è poco tempo per restare con le mani in mano, l’accusa nei suoi confronti è di quelle pesanti: appropriazione indebita di incisivi. Come andrà a finire?



