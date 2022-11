Daniele Mona ha lasciato i The Kolors, perché?/ Il futuro del gruppo di Stash

Daniele Mona: addio ai The Kolors dopo 14 anni insieme

Stash Fiordispino, frontman dei The Kolors, sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata di domenica 27 novembre. I The Kolors formati da Stash Fiordispino (voce e chitarra), il cugino Alex Fiordispino (batteria) e, appunto, Daniele Mona (synth), hanno iniziato a bazzicare la scena milanese nel 2009, diventando la resident band di uno dei locali più famosi della città: Le Scimmie. Il successo è arrivato nel 2015 con la vittoria della quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. A febbraio 2018 hanno partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Frida (mai, mai, mai)”. Poi altre collaborazioni: “Come le onde” con J-Ax, “Pensare male” con Elodie e “Los Angeles” con Guè. A seguire diversi singoli da “Non è vero” a “Blackout”. Un mese fa Daniele Mona ha detto addio ai The Kolors dopo 14 anni insieme: “Qualche giorno fa c’è stata l’ultima data di un tour incredibile e volevo ringraziarvi tutti. Purtroppo per me è stata anche l’ultima con i Kolors”, ha scritto su Instagram.

Quale sarà il futuro dei The Kolors senza Daniele Mona?

Nel suo lungo post Daniele Mona ha ricordato gli anni insieme a Stash e Alex, ringraziandoli per tutto quello che hanno condiviso: “Sono stati degli anni fantastici durante i quali i Kolors sono stati tutta la mia vita. Dal 2009 ho condiviso praticamente ogni cosa con Stash e Alex… non smetterò mai di ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per me”. Poi ha annunciato il suo addio ai The Kolors: “È però arrivato per me il momento di prendere un’altra strada! In quest’ultimo anno ho capito che nulla è per sempre e che spesso bisogna prendere decisioni drastiche anche se dolorose”. Stash ha voluto lasciare in calce al post il suo commento carico di affetto per Daniele: “Siamo stati, siamo e saremo per sempre fratelli! Buona musica nella tua nuova avventura… ti aspetteremo sempre su quel palco… e anche giù dal palco! Te voglij bene!“. Al momento i cugini Fiordispino non hanno fatto sapere ai loro fan se il progetto The Kolors andrà avanti o se invece decideranno di cambiare assetto e nome con Stash come solista, affiancato da Alex.

