Daniele, notte in vasca con la tentatrice Benedetta/ Colpo di scena a Temptation Island: “Mi fa star bene”

Daniele e Vittoria in crisi a Temptation Island 2023: lui si avvicina alla tentatrice Benedetta

Non mancano problemi per la coppia composta da Vittoria e Daniele nel corso della prima puntata di Temptation Island 2023. La ragazza si sfoga con le altre fidanzate e con alcuni tentatori, ammettendo che nella coppia ci sono molti problemi proprio a causa di Daniele.

“Non c’è modo di parlare con lui, mi urla contro! – racconta Vittoria – Sono proprio esasperata. Mi sa un po’ di rozzo. Se gli va male se la prende con me quando torna a casa. Lui è troppo concentrato su di se, anche a livello estetico. È troppo pieno di se, lui non dice a me quanto sono bella, lo dice di sé.” Parole di fronte alle quali Daniele sbotta, dicendo che a lei non sta bene nulla di lui e che anzi la ‘pressa’ per avere un figlio.

Daniele già vicino alla tentatrice Benedetta dopo una notte in vasca idromassaggio: “Mi destabilizza”

Se per Daniele arrivano video di sfoghi della fidanzata, dall’altra parte Vittoria vede il fidanzato insieme alla tentatrice Benedetta. Non sono parole quelle del ragazzo ma veri e proprio fatti. Daniele chiede infatti alla tentatrice di andarsi a mettere in costume. La accompagna fino alla sua camera e la attende fuori. Dopo è lui a cambiarsi e a indossare il costume, poi insieme vanno in vasca idromassaggio.

Lì i due parlano dei problemi che Daniele ha con la fidanzata, poi Benedetta si fa comprensiva e si complimenta con i suoi modi. Daniele ne è colpito, al punto che, tornato in camera dai compagni (solo dopo le due di notte), della tentatrice dice: “Parlare con lei mi fa star bene. Mi sono aperto già così tanto con lei. Sta cosa mi destabilizza e mi fa paura.”

