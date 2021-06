Daniele Paciello, fratello Awed/ In Honduras all’Isola dei Famosi 2021: “Vamos hermano, manca pochissimo!”

Chi è Daniele Paciello fratello Awed?

Daniele Paciello è il fratello maggiore di Awed, al secolo Simone Paciello, finalista dell’Isola dei famosi 2021. Daniele, classe 1992, è volato in Honduras per la finale del reality show di Canale 5, in onda questa sera lunedì 7 giugno, per fare una sorpresa al fratello. Daniele si è da poco laureato e si divide tra Napoli e Milano. A differenza del fratello minore, Daniele ha due occhi color azzurro ghiaccio e i capelli castano chiaro. I due fratelli Paciello hanno anche una sorella minore, Nunzia, nata il 21 giugno 1997. Anche lei, come il fratello maggiore, si è laureata all’Università Federico II di Napoli, autunno 2020. I tra fratelli sono molto legati, come testimonia un messaggio di auguri scritto da Nunzia per il compleanno di Awed: “Fu proprio la sua arte a farmi innamorare di lui e da li iniziò un lungo fidanzamento durato ben 6 anni… Simone mi chiese la mano! Siamo sposati così da 11 anni!”.

Daniele Paciello: in Honduras per il fratello Awed, finalista già annunciato?

Durante la sua esperienza all’Isola dei famosi, Daniele Paciello ha sempre sostenuto Awed. Per questo motivo ha deciso di raggiungere il fratello in occasione della finale, in onda questa sera lunedì 7 giugno su Canale 5. Il fratello maggiore dello YouTuber è già sbarcato in Honduras, come gli altri parenti/amici dei 6 naufraghi finalisti, tra cui Cecilia Rodriguez per Ignazio Moser e Arianna Cirrincione per Andrea Cerioli.

Nelle ultime ore Daniele ha condiviso sulle storie di Instagram una foto di qualche anno fa con il fratello Simone: “Vamos hermano, manca pochissimo!”, ha scritto. Daniele e Simone non condividono moltissime foto insieme sui social, ma le poche volte che lo fanno sono sempre scatti in cui traspare il loro legame, accompagnati da dediche ironiche. Quale sorpresa avrà preparato Daniele, con l’aiuto della produzione, per l’ultima puntata dell’Isola dei famosi 2021?

