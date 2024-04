Daniele Paudice annuncia la scelta a Uomini e Donne?/ Gaia e Marika in ansia: l’indizio in un’esterna

Daniele Paudice: la scelta a Uomini e Donne si avvicina

La scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne si avvicina sempre di più e l’annuncio potrebbe arrivare già nella registrazione di Uomini e donne in programma oggi, martedì 30 aprile 2024. Come svela Lorenzo Pugnaloni, quelle della prossima settimana, saranno le ultime registrazione della stagione di Uomini e Donne e per Daniele il momento fatidico della scelta è ormai alle porte. Il tronista, così, potrebbe chiedere già oggi la possibilità di poter trascorrere un’intera giornata con le sue corteggiatrici prima di poter fare la scelta che, dopo l’abbandono di Ida Platano, chiuderà la stagione del trono classico.

Arrivato sul trono di Uomini e Donne dopo la scelta di Cristian Forti e prima che Brando scegliesse Raffaella Scuotto, Daniele ha subito diviso il web con il suo carattere forte e deciso. Sin dal primo incontro con le sue corteggiatrici, infatti, ha spiegato di non voler perdere tempo al punto da aver eliminato tutte le ragazze che non gli sono piaciute senza dare loro una seconda possibilità. Tra tutte le ragazze, ad attirare l’attenzione di Daniele sono state Gaia e Marika tra le quali avverrà la fatidica scelta.

Daniele tra Gaia e Marika: un bacio non scioglie i dubbi

Bellissime, con un carattere molto diverso e con un forte interesse per Daniele Paudice, Gaia e Marika stanno provando in tutti i modi a conquistare la fiducia e il cuore del tronista. Quest’ultimo ha cominciato a conoscere più a fondo Gaia che si è aperta immediatamente raccontandogli anche della vita che conduce da mamma. Con Marika, invece, il feeling è cresciuto esterna dopo esterna anche se l’attrazione fisica è stata immediata al punto che con Marika è arrivato il primo bacio da tronista per Daniele. Quest’ultimo, poi, ha anche baciato Gaia spiegando di aver aspettato più del previsto per la sua situazione.

I baci con Gaia e Marika, tuttavia, non hanno sciolto tutti i dubbi di Daniele che, esattamente come accaduto a Brando, potrebbe aver bisogno di trascorrere una giornata intera con le sue corteggiatrici per capire per chi batte il suo cuore.











