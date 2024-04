Daniele Paudice bacia Marika a Uomini e Donne/ Gaia piange, la Abbonato lascia lo studio

Daniele Paudice e il bacio con Marika a Uomini e Donne

Daniele Paudice tra Gaia e Marika nella puntata di Uomini e Donne del 23 aprile 2024. A distanza, ormai, di settimane, dall’inizio del percorso sul trono, Daniele si è lasciato finalmente andare in esterna con Marina. Tutto, però, comincia con Gaia. Dopo il momento dedicato ad Ernesto Russo che ha chiuso la frequentazione con Marianna, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Daniele mandando in onda l’esterna con Gaia. Il tronista ribadisce di essere molto interessato a Gaia e tra i due non mancano abbracci, sguardi e piccole attenzioni. Nessun bacio, tuttavia, nonostante l’attrazione fisica.

Bacio che, invece, arriva durante l’esterna con Marika. Al termine del filmato, visibilmente scossa, Gaia non nasconde di essere molto infastidita dalle immagini appena viste. “Istintivamente lo manderei a quel paese”, ammette Gaia mentre Maria De Filippi la esorta a non trattenersi e a tirare fuori tutte le proprie emozioni. Tuttavia, Gaia riesce a mantenere la calma mentre Marika si scaglia contro la rivale dando il via ad una discussione in studio.

Daniele Paudice elimina Valery

Dopo aver visto le esterne con Gaia e Marika, Daniele Paudice annuncia di voler eliminare Valery non provando per lei lo stesso interesse che prova per le altre due ragazze. Il tronista, inoltre, sottolinea di essere attratto sia da Gaia che da Marika ma di avere un atteggiamento diverso per la situazione che ha Gaia. “Alla redazione ha detto che con Gaia vuole essere sicuro prima di poterle dare un bacio perché è mamma“, spiega Maria De Filippi facendo notare alla corteggiatrice l’attenzione che Daniele le sta dando.

Dopo il confronto, Marika decide di lasciare lo studio mentre Gaia si lascia andare alle lacrime. “Ma perché piangi?”, chiede la padrona di casa. “Ci sono rimasta male. Un conto è immaginare che possa baciare un’altra ragazza e un conto è vederlo“, risponde Gaia che poi ammette di essere davvero molto interessata a lui.

