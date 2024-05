Daniele Paudice e Gaia Gigli dopo Uomini e Donne/ “Vogliamo viverci. Un figlio? Perché no”

Daniele Paudice e Gaia Gigi dopo Uomini e Donne: l’incontro più importante per l’ex tronista

Daniele Paudice e Gaia Gigli formano l’ultima coppia che si è formata nello studio di Uomini e Donne nel corso della stagione che si è appena conclusa. Pur avendo avuto un percorso più breve rispetto a chi lo ha preceduto, Daniele Paudice non solo è riuscito a mettersi a nudo svelando le proprie emozioni e sentimenti, ma ha anche trovato la donna che è riuscita a sciogliere il suo cuore apparentemente di pietra e con cui sogna un futuro insieme. Daniele, infatti, la termine del suo percorso da tronista, ha lasciato lo studio di Uomini e Donne con Gaia Gigli con cui era nato un feeling speciale sin dalle prime esterne. Bellissimi e già molto complici, Daniele e Gaia hanno raccontato la loro storia a Verissimo e, nel corso dell’intervista trasmessa durante la puntata del 25 maggio, hanno rivelato dettagli inediti dei primi giorni insieme.

A Silvia Toffanin, infatti, Gaia ha svelato di aver già presentato l’uomo più importante della sua vita a Daniele. La Gigli, infatti, è già mamma di un bambino di 4 anni, Diego, nato da una precedente relazione. “Diego già stravede per Daniele, non pensavo che fosse così bravo con i bambini”, afferma l’ex corteggiatrice mentre Daniele ha aggiunto – “Se vuoi bene alla mamma, devi volere bene anche a suo figlio”.

Daniele Paudice e Gaia Gigli: i progetti futuri

La storia d’amore tra Daniele Paudice e Gaia Gigli è appena cominciata, ma la coppia non ha alcuna intenzione di perdere tempo e, pur non volendo bruciare nessuna tappa, non nasconde di avere importanti progetti per il futuro. “Al momento facciamo i pendolari. Sono felice, è stato uno dei momenti più belli della mia vita“, ha raccontato Gaia Gigli. “Siamo felici, ci stiamo conoscendo con dei propositi positivi”, ha aggiunto Daniele che, a Uomini e Donne, è riuscito a sciogliersi dando l’addio all’uomo d’acciaio con cui si era presentato. “Non vivevo emozioni così da anni, mi sono lasciato andare”, ha detto ancora l’ex tronista.

Per il momento, dunque, la convivenza non è nei progetti, ma in futuro, Daniele non esclude neanche la possibilità di poter mettere su famiglia proprio con Gaia. “Perché no, non pianifico, però se arriva, arriva. Vogliamo viverci giorno dopo giorno, quello che verrà non lo sa nessuno. Speriamo e ci impegniamo per far andare bene le cose”, ha concluso l’ex tronista.













