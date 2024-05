Daniele Paudice e Gaia Gigli si conoscevano prima di Uomini e Donne?/ Spunta l’indiscrezione bomba

Daniele Paudice e Gaia Gigli si conoscevano prima di Uomini e Donne?

Daniele Paudice e Gaia Gigli si conoscevano prima di incontrarsi e piacersi nello studio di Uomini e Donne? a poche ore dalla registrazione del 6 maggio 2024, ultima della stagione in corso durante la quale avverrà anche la scelta di Daniele, spunta una clamorosa indiscrezione sul tronista e sulla corteggiatrice che, sin dal primo incontro, lo ha colpito fortemente al punto da averla portata subito in esterna. Secondo una segnalazione ricevuta da Lorenzo Pugnaloni, ci sarebbe un like che potrebbe essere un chiaro indizio su un rapporto pregresso tra Daniele e Gaia.

Un utente, come riporta Lorenzo Pugnaloni nella segnalazione, ha notato un “mi piace” di Daniele a Gaia su Instagram. Un indizio che potrebbe nascondere una conoscenza pregressa tra i due.

La verità sul rapporto tra Daniele e Gaia

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, il tronista Daniele Paudice ha lasciato un “mi piace” ad una foto di Gaia Gigli ad ottobre 2023, periodo in cui Daniele non era sul trono di Uomini e Donne. Tale segnalazione è diventata subito virale e ha insinuato il dubbio che i due si conoscano da tempo.

Per il momento, tuttavia, si tratta di una semplice indiscrezione non ancora confermata. Oggi, tuttavia, il percorso di Daniele sul trono finirà e la probabile scelta potrebbe essere proprio Gaia. I due, dunque, al termine di Uomini e Donne, spiegheranno anche il like di Daniele ad una foto pubblicata mesi prima dell’inizio del percorso nel programma di Maria De Filippi? Il web, per ora, attende.











