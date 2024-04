Daniele Paudice, “esterne conoscitive” con Gaia e Valery a Uomini e donne/ Chi sarà la scelta del tronista?

Uomini e donne, nuove esterne per Daniele con Gaia e Valery

Sono in arrivo, nelle prossime settimane, puntate di Uomini e donne ricche di sorprese e colpi di scena. Nella giornata di oggi, lunedì 1 aprile 2024, si è tenuta una nuova registrazione e le anticipazioni rivelano non solo una probabile svolta nel rapporto tra Ida Platano e Mario Cusitore, ma anche alcuni aggiornamenti sul percorso di Daniele Paudice. Il nuovo tronista sembra essersi perfettamente integrato nelle dinamiche del dating show, attraverso alcune frequentazioni ed un carattere piuttosto schietto, soprattutto con le sue corteggiatrici.

In particolare, stando alle anticipazioni della nuova registrazione riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Daniele avrà nuove esterne. Non solo con Gaia, con la quale è già uscito numerose volte e che sembra la papabile indiziata alla scelta finale, ma anche con Valery. In entrambi i casi, specificano le anticipazioni, si tratta di “esterne conoscitive“, atte ad approfondire meglio la conoscenza con le due ragazze. Potrebbe essere una di loro la scelta definitiva del tronista?

Daniele tra alti e bassi a Uomini e donne: sarà Gaia la scelta del tronista?

Daniele Paudice, in queste fasi iniziali della sua avventura sul trono di Uomini e donne, si è distinto per grande personalità, ma anche per un atteggiamento a tratti spigoloso. La stessa Maria De Filippi, nel corso di una puntata, l’aveva bacchettato per l’atteggiamento riservato alle sue corteggiatrici, alle quali ha spesso lanciato frecciatine. Il tronista ha invece espresso parole di stima per Gaia, l’unica corteggiatrice che al momento ha saputo catturare la sua attenzione.

Daniele, inoltre, avrebbe anche voluto conoscere un’altra protagonista del dating show: Beatriz D’Orsi. Archiviate le lacrime e la delusione per non essere stata scelta da Brando, che le ha preferito Raffaella, la ragazza ha invece conquistato l’attenzione di Daniele, che si è detto intenzionato ad essere corteggiato da lei. A tale richiesta, tuttavia, Beatriz ha ammesso di non essere interessato a lui. Prosegue dunque il percorso del neo-tronista alla ricerca dell’anima gemella.

