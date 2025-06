Daniele Paudice e il grave dolore dopo Uomini e Donne

Momento difficile per Daniele Paudice, ex tronista di Uomini e Donne che, durante il percorso sul trono, aveva colpito tutti per la semplicità e la genuinità. Un grave lutto, infatti, ha colpito l’ex volto del programma di Maria De Filippi e la sua famiglia. Ad annunciarlo è stato lui stesso con una foto in cui, da bambino, è tra le braccia del padre. “Forever”, scrive l’ex tronista non aggiungendo altro alla foto con cui ha deciso di esprimere tutto il suo dolore.

Daniele, infatti, negli scorsi giorni, ha detto addio al padre e, oggi, sta affrontando tale dolore insieme alla sua famiglia. “Condoglianze Dani. Ti ho seguito dal tuo trono sei un ragazzo sensibile. Tuo papà ti guarderà sempre da lassù”, scrive un utente. E ancora: “Era bello il tuo papà. Tienilo vivo nel tuo cuore e nei ricordi. Lui sarà sempre con te Dani”.

Daniele Paudice dopo il lutto: le sue parole

Dopo un momento di silenzio, Daniele Paudice ha deciso di ringraziare tutti per l’affetto ricevuto sui social. “Sono stati giorni pesanti per me e la mia famiglia. Ma voglio ringraziare tutte le persone che con un messaggio o con la loro presenza ci sono stati vicini. Grazie”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne che, durante il suo percorso sul trono, ha ottenuto diversi consensi.

Composto, educato e mai una parola fuori posto per Daniele che, per tutta la durata del trono, è stato particolarmente apprezzato non solo dal pubblico, ma anche dalla redazione, da Maria De Filippi e dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Un momento particolare, dunque, per l’ex tronista, attualmente single dopo la fine della relazione con Gaia Gigli, scelta alla fine del percorso sul trono.

