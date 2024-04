Daniele Paudice, lite con Gaia a Uomini e Donne/ Beatriz D’Orsi scatena tutto

Daniele Paudice, scontro con Gaia a Uomini e Donne

Il percorso di Daniele Paudice, sul trono di Uomini e Donne, è iniziato in quinta e, sin dalle prime puntate, il tronista si è mostrato schietto e per nulla disposto a perdere tempo. Nella puntata di Uomini e Donne del 4 aprile 2024, dopo il momento dedicato a Ida Platano che è uscita in esterna con Mario Cusitore e Pierpaolo vivendo dei piacevoli momenti con entrambi, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Daniele. Il tronista sta continuando a conoscere le proprie corteggiatrici e tra tutte sembrerebbe molto interessato a Gaia con cui ha già fatto più esterne.

Tuttavia, nel corso della puntata del 4 novembre, proprio Gaia che ha una passione per i piercing, ha avuto da ridire su un atteggiamento di Daniele che le ha lasciato l’amaro in bocca e che ha scatenato la discussione tra i due.

Lite in studio tra Gaia e Daniele Paudice a Uomini e Donne

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, dopo aver assistito ad alcuni momenti in studio tra Brando e Beatriz prima della scelta, Daniele aveva chiesto alla redazione di poter incontrare Beatriz perché interessato a conoscerla. Tornata in studio, però, Beatriz ha rifiutato la proposta non essendo interessata. Tale richiesta, però, ha lasciato un po’ di malcontento in Gaia che l’ha fatto presente a Daniele.

“Se non ti piace, vai a casa”, è stata la risposta del tronista che, però, ha detto tali parole sorridendo per poi chiarire di non volerla mandare a casa. “Daniele tu sei strano eh! Non ci sono le chiavi per capirti subito”, ha concluso Maria De Filippi.











