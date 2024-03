Daniele Paudice nella bufera a Uomini e Donne/ Maria De Filippi lo bacchetta: il consiglio di Tina

Daniele, lite con le corteggiatrici a Uomini e Donne

Il trono di Daniele Paudice non è iniziato nel migliore dei modi. Tra tutte le ragazze arrivate in trasmissione per corteggiarlo, Daniele ha espresso parole di stima solo nei confronti di Gaia con cui ha già fatto diverse esterne. Nei confronti delle altre corteggiatrici, invece, ha spetto un atteggiamento altezzoso. Nel corso delle puntata di Uomini e Donne del 27 marzo, così, ha rivolto ancora una volta delle critiche alle ragazze. “Le belle addormentate si sono svegliate”, le parole del tronista che hanno scatenato la reazione delle ragazze che hanno sottolineato come sia impossibile, per loro, esprimere un parere nei confronti di una persona che ha da ridire su tutto.

La stessa Tina Cipollari ha lanciato una freccia in favore delle ragazze esortando Daniele ad essere meno prevenuto nei confronti delle ragazze dando loro la possibilità di conoscerlo.

Maria De Filippi e la critica nei confronti di Daniele a Uomini e Donne

Dopo lo scambio di battute tra il tronista di Uomini e Donne, Daniele Paudice e le corteggiatrici, Maria De Filippi ha espresso la propria opinione sottolineando quanto sia difficile per delle ragazze non abituate alle telecamere mettersi in gioco in un programma televisivo. “Lui ha un carattere particolare e non ha problemi con le telecamere”, ha sottolineato la conduttrice che ha poi provato a far capire a Daniele quanto, per le ragazze, non sia così.

“Ci sta che loro siano imbarazzate. Lei dice con il sorriso che ha fama e ci sta, se sta tre ore qui, che mangi le patatine. Prima di tutto hanno un’anagrafe ed è la prima volta che stanno in televisione. Tu sei particolare rispetto agli altri, il loro comportamento è più normale”, ha concluso la conduttrice che, in precedenza, aveva notato anche le lacrime di una corteggiatrice durante la scelta di Brando e Raffaella.











