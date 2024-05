Daniele Paudice piange a Uomini e Donne/ Bacio con Gaia e Marika: “Voglio essere sicuro della scelta”

Daniele Paudice e l’emozione dopo l’esterna con Gaia a Uomini e Donne

Daniele Paudice si lascia andare alle emozioni e non trattiene le lacrime dopo aver rivisto l’esterna con Gaia. Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa il 14 maggio 2024, dopo il momento dedicato all‘addio di Ida Platano al trono, Maria De Filippi ha dato spazio anche al trono di Daniele Paudice. Quest’ultimo è ormai vicino alla scelta tra Gaia e Marika e, nella puntata odierna, è arrivato finalmente il bacio tra il tronista e Gaia che, in esterna, dice: “Non vedo l’ora di innamorarmi. Ho bisogno di sentire quelle sensazioni”. Al termine del filmato dell’esterna, Daniele ammette di essere emozionato.

In studio, un commosso Daniele, spiega di non essere abituato a mostrare le sue emozioni che, però, tornano a galla nel rivedere l’esterna con il bacio con Gaia che, di fronte all’emozione del tronista, si alza e lo abbraccia.

Le parole di Daniele Paudice sulla scelta a Uomini e Donne

Gaia ammette di non vedere l’ora di uscire da Uomini e Donne con Daniele Paudice che aggiunge: “Faccio fatica ad esternare quello che provo. Faccio quello che mi sento. Tra poco, ci divertiamo però…”. Il tronista fa riferimento all’esterna con Marika con cui arriva anche il bacio. Di fronte ad una Gaia infastidita, il tronista spiega che, avendo poco tempo a disposizione prima della scelta, non vuole rinunciare a nulla.

“Mi è rimasto poco tempo. Voglio vivere tutto al mille per mille. Sono confuso. Le cose si mettono male per me! Voglio essere convinto della scelta che farò”, dice ancora il tronista che vuole scegliere consapevole dei propri sentimenti.











