Daniele Paudice sceglie Gaia Gigli a Uomini e Donne/ Ma sul web è polemica: tutti dalla parte di Marika

La scelta di Daniele Paudice ha occupato tutta la puntata trasmessa il 23 maggio 2024 e, diversamente da quanto accaduto con la scelta di Brando, ha scatenato diverse polemiche. Daniele ha scelto di parlare prima con Marika Abbonato, la corteggiatrice non scelta prima di incontrare Gaia e svelarle di aver scelto lei per costruire una storia lontano dai riflettori. Daniele che, sin dall’inizio del percorso sul trono di Uomini e Donne è sempre stato molto schietto e diretto, non ha cambiato il suo modo di fare e anche nel comunicare a Marika la propria decisione, ha usato parole precise che, però, non sono piaciute al pubblico.

“Però ho pensato a noi fuori e ti dico che tu non sei la mia scelta per ripiego, ma non sei la mia scelta perché io sento qualcosa di più forte dall’altra parte. Ti ringrazio comunque per quello che mi hai dato e che mi hai fatto capire“, le parole scelte da Daniele per comunicare a Marika di non averla scelta. La Abbonato ha reagito bene ringraziandolo per il percorso fatto e augurandogli il meglio. Il web, invece, si è scagliato contro Daniele.

Il web difende Marika Abbonato: dure critiche contro Daniele Paudice

Le parole usate da Daniele Paudice per comunicare la propria decisione a Marika Abbonato hanno scatenato una serie di reazioni sui social. Il discorso del tronista, infatti, non è piaciuto a diversi utenti che si sono schierati con Marika complimentandosi con lei per la reazione avuta. Secondo diversi utenti, infatti, il tronista avrebbe potuto usare parole più dolci ed essere più delicato nei confronti di Marika con cui ha portato avanti una parte importante del suo percorso.

Marika, da parte sua, è tornata alla propria vita mostrandosi serena sui social e c’è già chi pensa ad un eventuale ritorno di Marika a Uomini e Donne come tronista nella prossima stagione televisiva. Attualmente single, Marika è pronta a viversi l’estate che potrebbe portarla l’amore. In caso contrario, arriverà davvero la proposta per il trono di Uomini e Donne?

