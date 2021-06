Daniele Pettinari e Verdiana, ex marito e figlia Enrica Bonaccorti/ “Lasciata…”

Daniele Pettinari e Verdiana sono rispettivamente l’ex marito e la figlia di Enrica Bonaccorti. La popolare conduttrice è stata legata diversi anni fa all’uomo che non solo le ha rubato il cuore, ma è diventato anche il padre della sua unica figlia Verdiana. Un amore importante che però è terminato poco dopo la nascita della figlia e di cui la Bonaccorti è restia a parlarne apertamente. Ospite del programma “Io e Te” di Pierluigi Diaco, la conduttrice però si è sbottonata parlando di amore confessando “ho più amato, perché ho moltissimo amore dentro. E sono stata amata, sicuramente, però… non saprei rispondere davvero”.

Poco dopo la conduttrice e autrice ha ripreso il discorso dicendo: “io mi devo bastare, anche perché sono abbastanza insofferente a cose che non accetto. Mi piace stare da sola e forse sono isolata, mi isolo molto in questo ambiente”. Nessun riferimento agli uomini della sua vita tra cui ricordiamo: Michele Placido, Arnaldo Del Piave, Carlo Di Borbone, Francesco Villari e Renato Zero e naturalmente l’ex marito Daniele Pettinari.

Daniele Pettinari e Verdiana: Enrica Bonaccorti “incinta di 4 mesi…”

L’amore tra Enrica Bonaccorti e Daniele Pettinari è stato importante. Dalla loro unione, infatti, è nata Verdiana Pettinari, l’amatissima figlia della conduttrice italiana. In realtà però l’idillio amoroso tra i due è finito poco dopo la nascita di Verdiana nel 1973 con la Bonaccorti che si è ritrovata a dover crescere da sola la figlia. Proprio la conduttrice nel programma televisivo Vieni da Me condotto da Caterina Balivo ha raccontato questo momento della sua vita: “ero incinta di quattro mesi e io e Daniele siamo rimasti senza casa. Così ci siamo trasferiti nell’appartamento di mia madre ed è lì che sono tornata quando sono uscita dall’ospedale con la bimba”. A starle accanto in questo momento così importante per una donna però c’è stata la mamma Titti che, non solo l’ha aiutata e supportata, ma le ha anche permesso di poter continuare la sua carriera in tv. “E’ stato solo grazie alla mia mamma che ho potuto fare carriera, perché ero sicura che quando non c’ero mia figlia la lasciavo nella migliore delle situazioni e con la persona migliore: sua nonna materna” – ha detto la Bonaccorti.

