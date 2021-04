Daniele Pettinari e Verdiana, ex marito e figlia Enrica Bonaccorti/ Un padre assente

Enrica Bonaccorti è stata sposata con Daniele Pettinari con il quale ha avuto la figlia Verdiana, nata nel 1973. Il fotografo e la conduttrice si sono sposati giovanissimi, ma il loro matrimonio è durato pochi anni: dopo 11 mesi dalla nascita di Verdiana, Pettinari ha lasciato moglie e figlia senza fare più ritorno. “L’ho avuta a 24 anni, ma a quell’età non si capiscono tante cose…”, ha ammesso Enrica Bonaccorti a Verissimo, riconoscendo di non essere stata una madre perfetta. La conduttrice ha cresciuto la figlia da sola, con l’aiuto della madre Titti: “È stato solo grazie alla mia mamma che ho potuto fare carriera, perché ero sicura che quando non c’ero mia figlia la lasciavo nella migliore delle situazioni e con la persona migliore: sua nonna materna, appunto”, ha raccontato in un’intervista al settimanale Nuovo.

Enrica Bonaccorti, i flirt con Domenico Modugno e Renato Zero/ "Quando Mimmo è morto.."

Enrica Bonaccorti e Verdiana: il forte legame tra madre e figlia

Enrica Bonaccorti e la figlia Verdiana sono cresciute insieme e sono molto legate. In una recente ospitata a “Vieni da me” le due donne sono arrivate con lo tesso look: “A me piace vestirmi come mia madre. Abbiamo un rapporto madre-figlia, complicato e indissolubile”, ha detto Verdiana, oggi 48 anni. E ha aggiunto: “Non ho sentito la mancanza di mio padre perché avevo talmente tanto amore da mia madre e mia nonna che no ho sentito affatto la mancanza di un padre che non c’è stato”. Verdiana ha voluto anche cambiare il suo cognome: “Io ho anche recuperato il cognome di mia madre perché sin da quando ero piccola non amavo il cognome di mio padre ed oggi mi chiamo Verdiana Bonaccorti”. La figlia di Enrica Bonaccorti lavora dietro le quinte dei più grandi eventi italiani dedicati al mondo del cinema.

LEGGI ANCHE:

ENRICA BONACCORTI/ "Amore con Renato Zero? Era il mio angelo. Quando morì Modugno..."Verdiana Pettinari, figlia Enrica Bonaccorti/ "Sei lo specchio della mia anima!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA