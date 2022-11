Daniele Pettinari ex marito Enrica Bonaccorti e la figlia Verdiana/ “Un papà assente”

DANIELE PETTINARI E VERDIANA, EX MARITO E FIGLIA DI ENRICA BONACCORTI

Chi sono l’ex marito e la figlia di Enrica Bonaccorti? Questo pomeriggio, nel primo dei due appuntamenti del weekend con “Verissimo”, la 72enne conduttrice televisiva e radiofonica sarà nuovamente protagonista nel salotto televisivo di Silvia Toffanin per raccontare qualcosa non solo della sua carriera e degli ultimi fatti che l’hanno vista protagonista sui social ma anche sulla sua vita privata: l’attrice originaria di Savona infatti è stata posata in passato con Daniele Pettinari, regista da cui ha avuto tanti anni fa la sua prima e unica figlia, Verdiana. Ma andiamo con ordine e partiamo da…

… dagli Anni Settanta, quando Enrica Bonaccorti era convolata a giuste nozze con Daniele Pettinari: assieme al regista Daniele Pettinari: scomparso nel 2021 all’età di 78 anni (si è appreso che era malato da tempo), già apprezzato fotografo ma ricordato dal grande pubblico soprattutto per aver diretto nel 1975 il film “Cagliostro”, una produzione internazionale sceneggiata proprio assieme all’allora compagna Enrica Bonaccorti e che riscosse un discreto successo (tratto dalla biografia “Cagliostro il taumaturgo” di Pier Carpi, annoverava nel cast Bekim Fehmiu Rosanna Schiaffino, Evelyn Stewart e Curd Jurgens). In realtà è difficile parlare di matrimonio dato che la loro storia finì abbastanza presto: come raccontato dalla stessa conduttrice, durante la gravidanza la coppia viveva a casa della madre di lei con Pettinari che però decise di abbandonarla nel 1974 dopo la nascita della figlia.

VERDIANA BONACCORTI, “MAI SENTITA LA MANCANZA DI PAPA’ PERCHE’…”

Sarà questo uno degli eventi spartiacque nella vita di Enrica Bonaccorti: andato via Daniele Pettinari, ha raccontato di aver avuto la forza di crescere la figlia Verdiana tutta da sola e assieme solo all’anziana madre, ricordata con affetto in più occasioni dalle due donne. Un trauma, quello dell’addio del marito, scomparso dalla sua vita da un giorno all’altro, che ha reso forte non solo la conduttrice ligure ma pure Verdiana. “Mia figlia mi ha detto più volte che non ha mai sentito la mancanza del padre e non ha mai voluto cercare un dialogo con lui” aveva spiegato la bionda attrice savonese a proposito della oggi 48enne che per molti è diventata ‘lo specchio di sua madre’.

“Solamente grazie a mia mamma Titti ho potuto fare carriera, perché ero sicura che quando non c’ero comunque lasciavo mai figlia nella migliore delle situazioni e con la persona migliore, cioè sua nonna materna” ha raccontato una volta la Bonaccorti, ricordando la madre scomparsa oramai diversi anni fa. Ecco spiegato il fortissimo legame tra le due donne e la scelta di Verdiana che pare abbia voluto modificare il suo cognome assumendo quello della mamma. Oggi la figlia di Enrica segue le orme della mamma, lavorando nel dietro le quinte degli eventi legati al mondo del cinema: “Noi due abbiamo un rapporto complicato ma indissolubile” ha raccontato una volta Verdiana nel salotto Rai di ‘Vieni da me’, spiegando che grazie alla mamma e alla nonna non solo non ha mai sentito la mancanza di un “papà che non c’è mai stato” ma anzi di aver avuto così tanto amore in casa da non averne mai avuto bisogno.











