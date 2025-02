Daniele Pilli, chi è il compagno di Claudia Vismara: la comune passione per la recitazione

Ci sarà anche Claudia Vismara tra le protagoniste della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai 1. L’attrice, attualmente in onda nella seconda stagione di Rocco Schiavone dove interpreta il personaggio di Caterina, sarà ospite nel salotto di Caterina Balivo dove racconterà il suo ruolo e rivelerà qualche curiosità e retroscena sulla serie di successo con protagonista Marco Giallini. Ma, oltre alla carriera professionale, che cosa sappiamo della vita privata dell’attrice?

Estremamente riservata e poco avvezza ai riflettori del gossip, Claudia Vismara è sentimentalmente legata da diversi anni al compagno Daniele Pilli: catanese d’origine e classe 1977, è anche lui un affermato attore di cinema, televisione e teatro. Diplomatosi presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico di Roma, in carriera ha avuto l’opportunità di recitare in alcuni episodi di celebri fiction come La Piovra e RIS – Delitti Imperfetti.

Claudia Vismara e la figlia Emma: “Mi ha fatto conoscere l’amore assoluto“

Claudia Vismara e il compagno Daniele Pilli conducono una vita privata molto riservata, anche se non mancano frequenti dediche e scatti di coppia condivisi dall’attrice sui social. I due costituiscono una famiglia molto affiatata e impreziosita nel 2021 dalla nascita della figlia Emma. “Io al per sempre ci credo, se no non avrei fatto una figlia con Daniele. Stiamo insieme da otto anni ed Emma ne ha quasi quattro“, ha raccontato l’attrice in una recente intervista rilasciata a Confidenze.

Il rapporto tra madre e figlia è davvero prezioso, così come fondamentale è il supporto del suo Daniele nel loro ruolo genitoriale: “Mi ha fatto conoscere l’amore assoluto e la parte più profonda di me. L’ho allattata a lungo, la portavo sempre sul set. Conciliare maternità e lavoro non è facile, ma Daniele è un padre meraviglioso e siamo intercambiabili“.